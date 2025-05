Il dibattito sul decreto sicurezza

Il decreto sicurezza, attualmente in discussione alla Camera, ha suscitato un’ampia opposizione, con oltre 150 ordini del giorno presentati. L’esame del provvedimento inizierà dopo il voto di fiducia previsto per questa sera, creando un clima di tensione e attesa tra i deputati. Ogni parlamentare avrà a disposizione otto minuti per illustrare le proprie posizioni, il che potrebbe tradursi in circa 20 ore di discussione.

La capigruppo ha previsto che i lavori possano protrarsi fino a mezzanotte, evidenziando l’importanza e la complessità del tema in questione.

Le manifestazioni e il supporto dell’opinione pubblica

In concomitanza con il dibattito parlamentare, la rete ‘A pieno regime’ ha organizzato una conferenza stampa per discutere le prossime iniziative di protesta contro il decreto. Martina Solidoro, portavoce della rete, ha sottolineato come la manifestazione di sabato 31 maggio stia raccogliendo un numero crescente di adesioni, con oltre cento autobus già prenotati per raggiungere Roma. Questo dimostra un forte sentimento di opposizione sociale, che si sta manifestando in piazza come un vero e proprio scudo democratico contro le misure ritenute oppressive.

Le voci dell’opposizione

Tra i partecipanti alle manifestazioni, Luca Blasi, assessore municipale colpito durante una protesta, ha ricevuto solidarietà da diversi parlamentari. Blasi ha dichiarato che il problema non è la polizia, ma l’uso che il governo ne fa, definendo il decreto un vero e proprio golpe che minaccia i diritti democratici. Filiberto Zaratti e Peppe De Cristofaro, esponenti di Avs, hanno parlato di un attacco reale alla democrazia, mentre Andrea Quartini del M5s ha avvertito che manifestare contro le grandi opere potrebbe portare a conseguenze legali. Gianluca Peciola ha definito l’apposizione della questione di fiducia come un segnale di una svolta autoritaria del governo.