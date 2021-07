“L’obiettivo che si è posto lo studio è misurare l’epidemiologia e la farmaco utilizzazione con pazienti affetti da ITP. Secondo lo studio l’ITP è risultata pari a 262 casi/milione di assistibili. Circa i due terzi dei pazienti sono risultati in trattamento con farmaci corticosteroidi e, tra questi, la maggior parte presentava un’esposizione superiore ai tre mesi di terapia”.

Lo ha dichiarato Luca Degli Esposti, Presidente CliCon Health, Economics and Outcomes Research, a margine dell’evento “Trombocitopenia Immune Primaria: cambiare l’approccio per cambiare la vita”, promosso da Inrete con il contributo non condizionante di Novartis.Â