Depistaggio Borsellino: botta e risposta tra legale poliziotti e pentito Galatolo

Caltanissetta, 16 gen. (Adnkronos) – Botta e risposta in aula tra il pentito Vito Galatolo e l'avvocato Giuseppe Seminara, legale dei poliziotti Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Il collaboratore si è più volte lamentato delle domande poste dal legale nel corso del controesame. E quando il Presidente Giovambattista Tona ha ripreso sia il difensore che il collaboratore, l'avvocato Seminara ha risposto: "Presidente, non siamo sullo stesso piano il signor Galatolo e io, io sono l'avvocato".