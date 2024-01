Depistaggio Borsellino: Onorato, 'citai La Barbera solo 2013? La mente viene stuzzicata...'

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Parlai per la prima volta di Arnaldo La Barbera nel 2013 perché mi venne in mente, così come mi venne poi in mente di Vizzini, di Craxi, Martelli. Ci sono tante cose che uno si dimentica. Ma certe volte la mente viene stuzzicata perché s...

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – "Parlai per la prima volta di Arnaldo La Barbera nel 2013 perché mi venne in mente, così come mi venne poi in mente di Vizzini, di Craxi, Martelli. Ci sono tante cose che uno si dimentica. Ma certe volte la mente viene stuzzicata perché si parla di alcune cose e uno dice le cose". Lo ha detto il pentito Francesco Onorato al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio.