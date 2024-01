Depistaggio Borsellino: pentito Onorato, 'si diceva che La Barbera stava deviando le indagini'

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Quando si seppe della collaborazione di Vincenzo Scarantino" in Cosa nostra "si parlava di La Barbera che stava deviando l'indagine per portarla su 4 persone che non c'entravano niente, come lo stesso Scarantino e altri". A dirlo, pr...

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – "Quando si seppe della collaborazione di Vincenzo Scarantino" in Cosa nostra "si parlava di La Barbera che stava deviando l'indagine per portarla su 4 persone che non c'entravano niente, come lo stesso Scarantino e altri". A dirlo, proseguendo la deposizione al processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio è il pentito Francesco Onorato.