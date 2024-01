Depistaggio Borsellino: pentito Onorato, 'stragi volute solo dai boss? Non lo ricordo...'

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Le stragi di mafia le ha volute solo Cosa nostra o altri apparati? Non lo so. Non ricordo se ci sono stati altri discorsi. So che le stragi erano dovute alle conseguenze del maxiprocesso". A dirlo è il pentito Francesco Onorato al processo d'...

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – "Le stragi di mafia le ha volute solo Cosa nostra o altri apparati? Non lo so. Non ricordo se ci sono stati altri discorsi. So che le stragi erano dovute alle conseguenze del maxiprocesso". A dirlo è il pentito Francesco Onorato al processo d'appello sul depostaggio sulla strage di via D'Amelio.