Depistaggio Borsellino: Pm Bonaccorso, 'no ostensibili notizie su inchiesta agenda rossa'

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – "Ci sono indagini sull'agenda rossa, come è stato scritto sui media, ma in questo momento ci sono due esigenze conflittuali, da un lato mettere a disposizione della Corte il materiale più ampio e dall'altro la segretezza delle indagini. Dopo la pubblicazione delle notizie c'è stata una istanza dalla difesa di parte civile al Procuratore per rendere ostensibili gli atti a cui si fa riferimento negli articoli. La risposta della Procura è negativa perché sono indagini coperte da segreto. Nelle prossime settimane si potranno rendere ostensibili atti che fanno riferimento a queste notizie. Prossimamente per comprensibili esigenze di riservatezza". Lo ha detto il pm Maurizio Bonaccorso, nel corso dell'udienza del processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Bonaccorso è stato applicato alla Procura generale per seguire il processo anche in secondo grado.