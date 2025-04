Depistaggio: processo a ufficiali, botta e risposta tra pm e difesa su pentito Riggio**

Caltanissetta, 8 apr. (Adnkronos) - E' ripreso, questa mattina, nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, con un botta e risposta, tra accusa e difesa, la nuova udienza del processo a carico di due ex generali dei carabinieri in pensione accusati del reato di depistaggio, g...

Caltanissetta, 8 apr. (Adnkronos) – E' ripreso, questa mattina, nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, con un botta e risposta, tra accusa e difesa, la nuova udienza del processo a carico di due ex generali dei carabinieri in pensione accusati del reato di depistaggio, gli ufficiali Angiolo Pellegrini, 82 anni, storico collaboratore del giudice Giovanni Falcone, e Alberto Tersigni, 63 anni, entrambi per anni in forza alla Dia. L'udienza è iniziata con la richiesta di produzione documentale della difesa contenente due registrazioni di dirette Facebook, curate dalla giornalista Valentina Vergani per verificare "la veridicità della parole" del pentito Pietro Riggio, che oggi viene risentito nel controesame.

"Ne chiediamo la produzione perché vogliamo sottoporli nel corso del controesame al Signor Riggio", dice l'avvocata Cristina Marasà. Secondo i legali, Riggio partecipava alle dirette con il nome di Giuseppe Sirio. "Abbiamo conferito incarico a un tecnico per una valutazione tecnica e il tecnico ha valutato l'assolita sovrapponibilità delle due voci. Quindi la richiesta è del file audio per farlo ascoltare per riconoscere la voce", dice la legale.

Nella scorsa udienza Riggio aveva negato la circostanza e la difesa ha fatto eseguire la comparazione voce dai tecnici. "Ed è sovrapponibile", dicono i legali. "Il suo alias era Giuseppe Sirio", sostiene ancora la difesa. Ma il Procuratore aggiunto Pasquale Pacifico, che rappresenta l'accusa in aula, ha ribadito: "Non vi è certezza in ordine al fatto che non si sa chi sia il soggetto ripreso nella diretta Facebook e neanche la consulenza della difesa può dare elementi di certezza sul punto".

"Riggio nella scorsa udienza su domanda della difesa ha espressamente negato che l'alias Giuseppe Sirio sia a lui attribuibile e di avere preso parte a una diretta Facebook, quindi non vi assolitamente certezza in ordine a chi sia il soggetto che viene ripreso durante la diretta Fb che i difensori intendono produrre". Pacifico ha chiesto, quindi, il completo rigetto della richiesta. Il tribunale, dopo essersi ritirato per deliberare, ha rigettato la richiesta della difesa degli imputati.

Secondo la procura di Caltanissetta, rappresentata oggi in aula da pm Pasquale Pacifico, avrebbero ostacolato le indagini della Procura a riscontro delle dichiarazioni del pentito Pietro Riggio, ex agente della polizia penitenziaria poi arrestato con l’accusa di essere legato clan mafiosi. Secondo l’accusa, non avrebbero dato il giusto peso alle rivelazioni di Riggio che avrebbero potuto portare alla cattura dell’allora latitante Bernardo Provenzano e a quelle relative a un progetto di attentato all’ex giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta. Alla sbarra anche l’ex poliziotto Giovanni Peluso, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la Procura avrebbe agevolato Cosa Nostra favorendo la latitanza del boss corleonese. Inizia adesso il controesame di Pietro Riggio.