Dopo il caso di Emanuele De Maria, si torna a parlare dei permessi di lavoro esterni per i detenuti. Quando vengono concessi? Facciamo un pò di chiarezza sull’argomento.

Detenuti che escono per lavorare: il caso di Emanuele De Maria

Nelle ultime ore si è tornato a parlare dei permessi di lavoro esterno concessi ai detenuti, dopo il caso di Emanuele De Maria, il quale aveva proprio uno di questi permessi ma è poi evaso, accoltellando prima un collega, poi commettendo un femminicidio e infine suicidandosi buttandosi giù dal Duomo di Milano.

Ma, perché De Maria aveva il permesso di lavoro esterno? Cosa serve per ottenerlo? Facciamo chiarezza.

Detenuti che escono per lavorare: quando è concesso un permesso di lavoro esterno?

Sono diversi i detenuti che al giorno d’oggi posseggono un permesso di lavoro esterno, come quello che aveva appunto Emanuele De Maria, anche se c’è da dire che nel nostro Paese sono ancora pochi i carceri che appunto permettono ai loro detenuti di poter lavorare all’esterno. I permessi di lavoro esterni sono considerati fondamentali per il reinserimento nella società del detenuto e, in molti casi, sono risultati davvero efficaci. Questi permessi sono regolamentati dall’articolo 21 della legge sull’ordinamento penitenziario del 1975 e dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000. Secondo la legge, possono accedere a questi permessi gli imputati in un processo che siano in custodia cautelare o i condannati ma, in questo caso, con delle limitazioni: ad esempio una persona condannata all’ergastolo può avere questi permessi solo dopo aver scontato almeno 10 anni di pena. Esiste poi una commissione che valuta ogni singolo caso per concedere o meno questo permesso di lavoro esterno.