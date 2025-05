Emanuele De Maria, ex detenuto per femminicidio, si suicida dopo un'aggressione.

Un gesto estremo in un momento di crisi

Nel pomeriggio di ieri, Milano è stata scossa da un tragico evento che ha visto protagonista un uomo di nome Emanuele De Maria. Secondo le prime ricostruzioni, De Maria si sarebbe suicidato gettandosi dalle terrazze del Duomo, un gesto che ha lasciato la città e le autorità in stato di shock.

Gli investigatori della Squadra Mobile, pur non avendo ancora un riconoscimento ufficiale, sono convinti che l’uomo sia proprio lui, grazie ai numerosi tatuaggi presenti sul suo corpo.

Un passato turbolento e un presente drammatico

La vita di Emanuele De Maria è stata segnata da eventi tragici e da scelte sbagliate. Era detenuto per un femminicidio avvenuto nel 2016 a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Dopo aver scontato parte della sua pena, aveva trovato un lavoro esterno all’Hotel Berna di Milano. Tuttavia, la sua vita sembrava non aver trovato pace. Ieri mattina, in un gesto di violenza, ha accoltellato un collega, un atto che ha fatto scattare l’allerta e che ha portato alla sua fuga.

Le conseguenze di un atto disperato

Il suicidio di De Maria non è solo un dramma personale, ma solleva interrogativi più ampi sulla gestione dei detenuti e sulla loro reintegrazione nella società. La sua storia è emblematica di un sistema che spesso non riesce a fornire il supporto necessario a chi ha vissuto esperienze traumatiche. La comunità milanese si interroga ora su come prevenire simili tragedie in futuro e su quali misure adottare per garantire che le persone in difficoltà ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno.