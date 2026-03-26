Il concerto di Rosalía a Milano, attesissimo appuntamento del suo Lux Tour, si è concluso bruscamente a causa di un malore dell’artista. L’intossicazione alimentare che l’ha colpita ha costretto la cantante catalana a interrompere lo spettacolo a metà, lasciando circa 12mila spettatori a bocca aperta.

Rosalía: uno spettacolo tra arte, emozione e innovazione

Il concerto si è aperto con un’energia travolgente e scenografie estremamente curate: Rosalía ha inaugurato il Lux Tour europeo con un’introduzione operistica, luci rosse avvolgenti e musiche orchestrali, accompagnata dall’orchestra posizionata al centro del Forum e dal corpo di ballo, tra cui spiccava l’italiana Giulia Stabile. Il repertorio oscillava tra brani dal forte impatto pop e flamenco, come Divinize e Mio Cristo piange diamanti, e momenti più sperimentali e teatrali, dove musica, storia e spiritualità si intrecciavano. Testi in italiano scorrevano sul palco, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e internazionale. à

Nei primi due atti, Rosalía appariva in perfetto controllo, vocalmente impeccabile e scenicamente magnetica, alternando candore e ironia a scene più cupe e sensuali nel secondo atto. Il pubblico, completamente catturato, ha reagito con applausi e cori quando l’improvviso malore l’ha costretta a fermarsi. L’evento, oltre a segnare il ritorno della cantante in Italia, si è rivelato un viaggio multisensoriale attraverso Lux, tra giochi di luci, costume bianco candido, riferimenti teatrali e coreografie intense, conclusosi purtroppo in anticipo, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti sulla data di recupero.

Rosalía interrompe il concerto al Forum di Assago a Milano: “Mi sento male”

Rosalía ha dovuto interrompere bruscamente il suo concerto a Milano, al Forum di Assago, esattamente a metà dello spettacolo previsto in quattro atti. L’artista spagnola, visibilmente provata, ha spiegato al pubblico di aver subito un improvviso malore causato da un’intossicazione alimentare. Nonostante avesse cercato di proseguire, il peggioramento delle sue condizioni l’ha costretta a fermarsi dopo i primi due atti e dieci brani, tra cui “De Madrugá” e “Berghain”.

Dal palco ha espresso più volte il suo dispiacere: “Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima”. L’evento, sold out e unico appuntamento italiano del tour, aveva attirato circa 12mila spettatori, tra cui personalità come l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, il direttore artistico del Festival di Sanremo Stefano De Martino e l’attrice Brenda Lodigiani.

Al momento non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali sulle condizioni della cantante né sulla possibile riprogrammazione della data.