Condivideva la cella con un’altra persona e, nel corso della nottata del 2 novembre, si è tolto la vita. É stata disposta dal magistrato l’autopsia sul corpo di un detenuto campano di 53 anni, dopo che l’uomo si è suicidato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: si tratta della decima vittima in Campania dall’inizio dell’anno.

Detenuto si suicida nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: disposta l’autopsia

Come riportato da Repubblica, Samuele Ciambriello, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà ha confermato l’avvenuto suicidio avvenuto nella struttura ubicata nel comune in provincia di Caserta. Snocciolando anche i numeri dei suicidi da inizio anno sia in tutta la Regione Campania che a livello nazionale: sono dieci i detenuti che si sono tolti la vita in Campania mentre si arriva a 78 guardando a tutte le carceri italiane; con ben 1335 tentativi di suicidio accertati alla metà del mese di settembre, 100 dei quali in Campania.

Il garante ha ricordato inoltre gli appelli del Presidente Mattarella e del Papa ma anche dei garanti e di associazioni, ad oggi inascoltati dalla politica. Le camere penali hanno in programma, di concerto con varie associazioni e con i garanti, una mobilitazione contro il Decreto Sicurezza per la prossima settimana allo scopo di evidenziare le drammatiche conseguenze che potrebbero interessare il, già in enorme difficoltà, sistema penitenziario.