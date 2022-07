Di Maio: surreale dibattito su presunte telefonate Draghi-Grillo

Roma, 1 lug. (askanews) – “Perché il dibattito anche di questi giorni che c’è stato rispetto a presunti e non verificati scambi di messaggi o di telefonate nel bel mezzo di un vertice storico della Nato a Madrid è surreale. È surreale che ci siano forze politiche che passino il tempo a parlare di loro stesse, anche nei giorni in cui il governo al massimo livello sedeva a tavoli importantissimi che vedevano l’allargamento della Nato alla Finlandia e alla Svezia”: così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Italia per il futuro, a margine di un punto stampa alla Farnesina a Roma, a proposito delle polemiche sulle telefonate tra Mario Draghi e Beppe Grillo.

(IMMAGINI MINISTERO DEGLI ESTERI)