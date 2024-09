Diana Del Bufalo, conosciuta come la principessa Disney, si trova nel mezzo di sogni e aspirazioni.

Diana Del Bufalo, famosa come principessa Disney, porterà in scena "Tra sogni e desideri", spettacolo che omaggia le più celebri colonne sonore Disney, con l'aiuto dell'attore Francesco Pannofino. Previsto in sei date teatrali, il musical ha debuttato con successo al Teatro Romano di Benevento. Il pubblico assisterà all'esibizione di Diana, fluttuando tra famosi brani musicali e narrazione curata da Pannofino, supportati da una grande orchestra e vari artisti. Il tour toccherà Napoli, Milano, Bari, Roma e Padova. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

L’esperienza proposta rappresenta un viaggio unico lungo più di un secolo di storie che hanno segnato la nostra esistenza, un intrattenimento ideale per tutta la famiglia. In due ore, verranno eseguite le più belle melodie di tutti i tempi, quelle che hanno catturato l’immaginazione di molte generazioni. Si tratta di un adattamento cinematico delle favole reinterpretato in chiave musicale, in un percorsso di fiabe e leggende che hanno da sempre caratterizzato il nostro immaginario.

L’evento si svolgerà in varie città: Napoli (7 e 8 dicembre 2024 al Teatro Palapartenope), Milano (18 dicembre 2024 al Teatro Arcimboldi), Bari (27 dicembre 2024 al Teatro Team), Roma (29 dicembre 2024 all’Auditorium Conciliazione) e Padova (6 gennaio 2024 al Gran Teatro Geox). I biglietti possono essere acquistati online su Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati.