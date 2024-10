Diana Del Bufalo e la sua visione sui legami familiari in tv

Oggi pomeriggio, durante la puntata di La Volta Buona su Rai 1, l’attrice e cantante Diana Del Bufalo ha condiviso con la conduttrice Caterina Balivo una classifica delle canzoni dei cartoni animati che hanno segnato la sua vita. Tra le canzoni scelte, spicca Il Cerchio Della Vita di Ivana Spagna, colonna sonora del celebre film Disney Il Re Leone. Tuttavia, ciò che ha colpito di più è stata la sua sorprendente descrizione della nonna.

Un legame complesso con la nonna

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha chiesto a Diana chi fosse, nella sua famiglia, “il re leone”. Con grande sorpresa, Diana ha indicato sua madre, lasciando la conduttrice perplessa. Quando le è stato chiesto perché non avesse menzionato la nonna, Diana ha rivelato una visione piuttosto critica della figura materna. Ha descritto la nonna come una persona egoista e molto terrena, in contrasto con la spiritualità che attribuisce alla madre.

Le parole di Diana sulla sua nonna

“Nonna non è così spirituale, è molto pratica”, ha affermato Diana, aggiungendo che la nonna, nonostante i suoi novantacinque anni, vive come se fosse immortale. “C’ho da fare, c’ho da fare”, è il mantra della nonna, secondo Diana, che ha sottolineato come questa mentalità possa apparire egoistica. Caterina, difendendo la figura dei nonni, ha reagito con sorpresa, affermando che i nonni sono noti per la loro generosità e condivisione.

Un’intervista che fa riflettere

La discussione si è intensificata quando Diana ha continuato a sostenere la sua tesi, descrivendo la nonna come una persona che non si rende conto della sua età. “Lei dice ‘ah quella povera vecchietta’, ma nonna, sei tu quella povera vecchietta!”, ha esclamato, suscitando risate in studio. Questo scambio ha messo in luce non solo le dinamiche familiari di Diana, ma anche un aspetto più ampio delle relazioni intergenerazionali.

Successivamente, la conversazione si è spostata sul fratello di Diana, Giano Del Bufalo, collezionista e gallerista. Caterina ha chiesto se ci fossero stati momenti in cui non approvassero i partner dell’altro. Diana ha rivelato di non gradire una fidanzata del fratello, ma ha scelto di non rivelarne il nome, lasciando il pubblico con la curiosità.