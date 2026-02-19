Dibattito sulle isole del Nord: perché Mosca e Tokyo non trovano un accordo

La contesa tra Russia e Giappone sulle isole conosciute come Northern Territories o Kuril meridionali è ancorata a motivazioni storiche e a scelte geopolitiche recenti, con conseguenze dirette per le comunità coinvolte

Nel sottosuolo di un museo di Sapporo una piccola sala offre un racconto che supera la memoria locale e assume valore politico e simbolico. Il visitatore trova moduli per sostenere il reintegro, un monitor per lasciare un petalo virtuale e quiz sulla lingua e la cultura russe che intrecciano memoria, identità e diplomazia. Northern Territories è il nome con cui Tokyo indica il nodo irrisolto della sovranità.

Le isole in questione sono le quattro più meridionali dell’arcipelago delle Kurili, attualmente amministrate dalla Federazione Russa ma reclamate dal Giappone. Gli esperti del settore confermano che l’installazione mira a tenere viva la questione nell’opinione pubblica.

Origini storiche della controversia

Gli esperti del settore confermano che la disputa trae origine da accordi e rivalità risalenti al XIX secolo. Con un trattato del 1855 tra Impero giapponese e Impero russo le quattro isole erano formalmente considerate giapponesi fino al 1945.

Alla fine della seconda guerra mondiale l’Unione Sovietica assunse il controllo dell’arcipelago e la situazione non è mai tornata alla normalità. Tokyo sostiene che l’occupazione avvenne in violazione del diritto internazionale dopo l’annuncio della resa giapponese, mentre Mosca richiama gli accordi alleati del periodo bellico, in particolare la dichiarazione di Yalta, per motivare la propria sovranità. La rivendicazione reciproca rimane al centro delle tensioni diplomatiche.

Accordi e interpretazioni

La rivendicazione reciproca rimane al centro delle tensioni diplomatiche. La divergenza trae origine da interpretazioni legali distinte e da valutazioni politiche divergenti.

Il governo giapponese considera la restituzione delle quattro isole una condizione imprescindibile per la firma di un trattato di pace definitivo. La parte russa invece sostiene che la conclusione del conflitto e gli esiti stabiliti dagli Alleati abbiano già determinato i confini. Questo contrasto di presupposti ostacola la ricerca di un terreno comune nelle trattative.

Tentativi di avvicinamento e la fase dei contatti umanitari

Il contrasto di presupposti tra le parti ha tuttavia lasciato spazio a iniziative di natura umanitaria. Dalla metà del XX secolo si sono registrate aperture limitate mirate a mantenere relazioni civili e familiari. Negli anni Sessanta l’Unione Sovietica autorizzò visite ristrette ai cimiteri per ex residenti giapponesi. L’obiettivo dichiarato era attenuare tensioni attraverso legami personali e di memoria.

Dopo il crollo dell’URSS, nel 1992 fu avviato un programma senza visti per favorire scambi umanitari e visite reciproche. Queste misure puntavano a costruire fiducia mediante scambi culturali e il ricongiungimento di famiglie. Gli esperti del settore osservano che tali aperture hanno avuto un impatto limitato ma significativo sul piano simbolico, soprattutto per gli anziani che mantengono un forte legame emotivo con la propria terra d’origine.

Il valore simbolico delle visite

Collegandosi alle iniziative di contatto umanitario, le visite alle isole hanno assunto un ruolo prevalentemente simbolico. Per gli ex abitanti ora anziani, il viaggio rappresenta una riconnessione con i luoghi d’infanzia e le tombe degli antenati.

Gli studiosi sottolineano l’importanza del concetto giapponese di furusato, inteso come patria natia e fonte di identità emotiva. Queste visite alleviano il dolore personale ma non modificano lo stato giuridico delle isole. In termini politici la questione della sovranità rimane aperta e oggetto di negoziati tra le parti.

Fattori recenti che complicano il negoziato

Collegandosi alla questione della sovranità, il quadro internazionale ha creato nuovi ostacoli ai negoziati. Modifiche costituzionali e normative in Russia hanno formalizzato il principio secondo cui il paese non può cedere territori. Contemporaneamente, la guerra in Ucraina ha aumentato le tensioni geopolitiche regionali. Le misure restrittive imposte da Tokyo hanno comportato la sospensione di parte dei programmi umanitari rivolti alle isole, riducendo canali di contatto pratico tra le comunità.

In Giappone, l’ascesa di forze politiche più conservatrici e la rinnovata attenzione alla difesa nazionale hanno spostato le priorità diplomatiche. Tali elementi rendono probabile un prolungamento delle trattative e richiedono ulteriori interlocuzioni multilaterali per sbloccare l’intesa.

La politica contemporanea e le sue ripercussioni

Tali elementi rendono probabile un prolungamento delle trattative e richiedono ulteriori interlocuzioni multilaterali per sbloccare l’intesa. Leader come il defunto Shinzo Abe tentarono forme di diplomazia personale con il presidente russo, puntando su rapporti diretti e proposte economiche per superare lo stallo, ma senza esiti concreti. Più recentemente, la scelta di Tokyo di sostenere sanzioni contro Mosca ha allontanato la parte russa, che condiziona visite e riprese negoziali alla rimozione di misure giudicate ostili. Questo scambio di mosse ha trasformato una disputa territoriale in un nodo geopolitico collegato a equilibri regionali più ampi.

Prospettive e impatto sulle comunità

La disputa territoriale resta congelata e pesa sulle comunità coinvolte. Le parti continuano a mantenere posizioni vincolanti, mentre le visite autorizzate procedono a rilento. La situazione si protrae da decenni e alimenta un senso di ingiustizia tra gli ex residenti e i loro familiari.

Per gli interessati il tempo aggrava la perdita: molti avanzano in età e la possibilità di ritorno diminuisce. L’assenza di progressi concreti lascia il negoziato in un equilibrio fatto di interessi e simboli. Senza un cambiamento significativo nelle condizioni geopolitiche o una nuova iniziativa diplomatica con garanzie reciproche, il dialogo rischia di restare impigliato.

Senza un mutamento significativo nelle condizioni geopolitiche o una nuova iniziativa diplomatica con garanzie reciproche, ogni tentativo di sblocco della contesa sulle Isole del Nord richiederà concessioni formali e una gestione sensibile delle identità e delle relazioni locali. Gli esperti del settore confermano che la soluzione non può esaurirsi in accordi sui confini: occorrono misure concrete per la tutela delle comunità e per la preservazione del patrimonio culturale. Qualsiasi progresso dipenderà dalla volontà negoziale delle parti coinvolte e dal sostegno di mediatori internazionali in grado di offrire garanzie verificabili.