"Dico a chi non ha un animale di affezione in casa: andate in un canile, è un'esperienza che vale la pena di fare": Silvio Berlusconi e il suo grande amore per gli animali

“Gli animali non sono cose, sentono il dolore e il male, provano sentimenti”, tra le altre questioni che Silvio Berlusconi aveva a cuore, una in particolare riguardava gli animali e il loro trattamento, soprattutto negli allevamenti intensivi, considerato davvero inaccettabile: “Ci sono mucche che non hanno nemmeno lo spazio per girarsi, nascono e crescono in quel modo”. Conoscevate questo amore per gli animali dell’ex Cavaliere?