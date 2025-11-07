Diego Dalla Palma: Le sue critiche alla TV e la risposta a Monica Setta

Il mondo della televisione è spesso teatro di tensioni e polemiche. L’ultima controversia coinvolge il truccatore Diego Dalla Palma e la conduttrice Monica Setta. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Dalla Palma ha dichiarato di avere una lista nera di conduttori da cui non intende più farsi invitare, lanciando frecciate dirette a nomi noti del panorama televisivo.

Le dichiarazioni di Diego Dalla Palma

Diego Dalla Palma, noto per le sue abilità nel make-up e per la sua carriera televisiva, ha espresso la propria frustrazione nei confronti di alcuni programmi e dei loro conduttori. \”Ho una lista di persone da cui non metterò mai piede\” ha dichiarato, menzionando esplicitamente Monica Setta e Pierluigi Diaco. Secondo Dalla Palma, molti di questi conduttori sono \”sosia delle loro miserie\” e non rappresentano un ambiente che lo entusiasma.

Un percorso professionale ricco di esperienze

Durante l’intervista, il truccatore ha ripercorso la sua carriera, che ha avuto inizio come costumista in Rai. Qui ha incontrato figure storiche della televisione italiana. Alla fine degli anni ’70, ha avuto l’opportunità di rappresentare l’arte del make-up italiano a New York. Questa esperienza gli ha fornito una maggiore consapevolezza delle sfide e delle opportunità nel settore.

La replica di Monica Setta

In risposta alle affermazioni di Dalla Palma, Monica Setta ha chiarito di non aver mai invitato il truccatore nelle sue trasmissioni. “Negli ultimi vent’anni non ricordo di averlo mai invitato direttamente”, ha affermato, evidenziando che qualsiasi interazione avuta è stata puramente occasionale. La conduttrice ha anche espresso la sua disponibilità al dialogo, sottolineando che se Dalla Palma dovesse cambiare idea, le sue porte rimarrebbero sempre aperte.

Un confronto civile tra professionisti

Setta ha sottolineato come, a differenza di Dalla Palma, non nutra pregiudizi e sia sempre disponibile a un confronto civile con tutti. Questo scambio di opinioni ha messo in luce una questione più ampia riguardante i rapporti tra artisti e conduttori nel panorama televisivo. In questo contesto, la comunicazione e il rispetto reciproco dovrebbero costituire le basi di ogni interazione.

Il contesto dello spettacolo italiano

Le affermazioni di Diego Dalla Palma e la risposta di Monica Setta evidenziano come il mondo dello spettacolo sia caratterizzato da relazioni complesse e dinamiche di potere. Entrambi i protagonisti hanno avuto un ruolo significativo nella storia della televisione italiana. Tuttavia, le loro visioni contrastanti sull’ambiente televisivo sollevano interrogativi sulle motivazioni che guidano le scelte professionali di ciascuno. L’evoluzione di questa situazione rimane da osservare nel tempo.