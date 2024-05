Dieta anti-ritenzione idrica: cibi sì e cibi no

La ritenzione idrica è un inestetismo che, come la cellulite, è molto diffuso. Tende a presentarsi nei punti critici quali le cosce e i glutei. Per riuscire a combatterlo una dieta anti-ritenzione idrica è la soluzione migliore con alimenti indicati da consumare. Vediamo come impostarla e cosa fare.

Dieta anti-ritenzione idrica

Insieme alla cellulite, la ritenzione idrica è uno dei tanti inestetismi da tenere a bada e controllare. La dieta anti-ritenzione idrica ha proprio l’obiettivo di provare a ridurre o eliminare questo inestetismo che attanaglia soprattutto le donne. L’alimentazione, i consigli mirati insieme a tanto sport sono sicuramente il programma da seguire.

Gli accorgimenti per quanto riguarda l’alimentazione e lo stile di vita sono indispensabili se si vuole eliminare o cercare di ridurre questo problema. Secondo i consigli dei massimi esperti in questo settore, l’attività fisica non deve essere particolarmente intensa, ma va fatta con la giusta moderazione evitando di esagerare.

Nella dieta anti-ritenzione idrica non bisogna solo fare attenzione alle calorie, ma anche e soprattutto alle qualità nutritive di certi alimenti e cibi che si consumano. Alcuni cibi sono da ritenersi alleati sia della ritenzione idrica che della cellulite, mentre altri come il consumo eccessivo di sale e grassi sono una diretta conseguenza.

Dieta anti-ritenzione idrica: programma

In una dieta anti-ritenzione idrica, il sale non va eliminato del tutto, ma bisogna che ci sia il giusto compromesso e bilanciamento tra sodio e potassio. Il sodio si può introdurre tramite il consumo di cibi quali frutta e verdura. In tal caso, un regime iposodico è assolutamente da consigliare ma si possono integrare anche il magnesio e il potassio.

La verdura va consumata sia a pranzo che a cena. Ci sono poi alcuni alimenti che hanno proprietà drenanti come la cicoria e il radicchio che sono utili anche nella fase digestiva e depurativa. Oltre a questi alimenti non possono mancare i cetrioli, gli asparagi, le cipolle, i porri, ma anche il pomodoro. Per la frutta invece sono ottimi gli agrumi, ma anche le pesche e i kiwi.

Le tisane da assumere la sera a base di ippocastano, betulla e tarassaco sono indicate nella dieta anti-ritenzione idrica in quanto combattono il ristagno dei liquidi in eccesso. Oltre ai cibi consentiti, vi sono anche quelli che sarebbe meglio evitare come quelli processati e gli insaccati quali la bresaola che, pur essendo magra, è ricca di sale.

Al posto del sale si potrebbe optare per un condimento da fare in casa con erbe aromatiche quali timo, rosmarino, ecc. in modo da avere un gusto meno salato in bocca. Sono poi da evitare i formaggi soprattutto stagionati e ricchi di troppo sale.

Dieta anti-ritenzione idrica: integratore

Insieme agli alimenti da consumare nella dieta anti-ritenzione idrica è bene anche aggiungere un integratore che possa aiutare a combattere il gonfiore. Una formula come Spirulina Ultra è la migliore sul mercato come affermato dai nutrizionisti e consumatori. Un integratore di origine italiana e a base naturale.

Un prodotto che ha una serie di benefici e proprietà per l’organismo e il fisico. Infatti, riduce le calorie bruciandole anche a riposo. Agisce sul metabolismo in modo che rimanga attivo e permetta così di dimagrire e perdere i chili in eccesso. Riduce le abbuffate saziando e favorisce un miglioramento delle attività digestive.

Molto efficace come afferma il Ministero della Salute perché privo di controindicazioni ed effetti collaterali. Si compone di ingredienti naturali quali la spirulina, un’alga che impedisce alle cellule di adipe di depositarsi e la gymnema che stimola il metabolismo di carboidrati e di lipidi coadiuvando la fame e l’appetito.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

I nutrizionisti consigliano di assumere almeno due compresse prima dei pasti principali con un po’ di acqua.

Una formula da reperire soltanto sul sito ufficiale e non nei negozi fisici o e-commerce. Si compila il modulo con le proprie generalità per una promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200. Il pagamento si attiva tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

