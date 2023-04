Ritenzione idrica e lato B: consigli e miglior rimedio

I glutei, il lato B sono una zona molto critica, ma anche un punto da sfoggiare in vista del mare e delle vacanze. Solitamente in questa area, tende a insinuarsi un inestetismo come la ritenzione idrica che risulta difficile da eliminare. Vediamo insieme come combatterla con i giusti consigli e rimedi naturali.

Ritenzione idrica e lato B

Inutile negare che la ritenzione idrica è un problema e un inestetismo molto comune che tende a depositarsi in uno dei punti critici del corpo della donna, ovvero il lato B, le cosce e anche i fianchi. Oltre a essere antiestetica, sicuramente causa anche gonfiore e pesantezza. Inoltre, il lato B è sempre una zona da sfoggiare magari al mare e quindi averlo sodo è importante.

Un inestetismo che tende a interessare e colpire soprattutto le donne e che tende a depositarsi in quelli noti come punti critici. Con questo termine si fa riferimento alla capacità da parte dell’organismo di trattenere i liquidi favorendo anche la comparsa di un altro inestetismo comune, quale la cellulite e la buccia d’arancia.

La ritenzione idrica dipende poi da una serie di fattori come l’alimentazione, quindi dal consumo di cibi eccessivamente ipercalorici, grassi e ricchi di condimenti vari. Una scarsa idratazione tende a rallentare il processo diuretico e quindi andare a formare i liquidi. Uno stile di vita sedentario, quindi un lavoro in cui si sta spesso seduto tende a influire.

Il sovrappeso, il consumo di bevande alcoliche e gassate, ma anche ricche di caffeina, insieme al fumo e al periodo della gravidanza sicuramente vanno a influire sulla ritenzione idrica e sull’aspetto del lato B che risulta essere meno affascinante andando così a perdere di tono ed elasticità.

Ritenzione idrica e lato B: consigli

Sono moltissime le donne che tendono a soffrire e ad avere problemi di ritenzione idrica, un disturbo che si presenta insieme a un altro inestetismo altrettanto diffuso, quale la cellulite. Oltre all’accumulo di liquidi, si ha anche un aumento di tossine che l’organismo non sempre riesce a eliminare in tempi brevi. In questo caso, adottare dei piccoli accorgimenti e modifiche sicuramente aiuta.

Nel proprio stile di vita, per migliorare l’aspetto del lato B che è una delle zone maggiormente interessate, è possibile seguire una alimentazione sana e regolare insieme a una adeguata attività fisica per ottenere risultati importanti. Fondamentale, in base al parere degli esperti, consumare almeno due litri di acqua al giorno e non solo nel periodo estivo.

Il movimento è altrettanto importante dal momento che va a lavorare sulla circolazione linfatica con esercizi e attività fisica che sia mirata in tal senso. Si consiglia di ridurre o bandire dalla tavola il consumo di alcuni cibi come insaccati, formaggi, cibi in scatola e processati, insieme ad alimenti ipercalorici e ricchi di sale che favoriscono un aumento della ritenzione idrica.

Alcuni esercizi aerobici e anaerobici, ma anche la corsa, gli squat, gli affondi, gli slanci posteriori permettono di lavorare sul lato B combattendo la ritenzione idrica. Ci sono poi una serie di massaggi e di trattamenti con creme specifiche come Glutei Fit che sicuramente aiutano a migliorare questo aspetto e rendere i glutei maggiormente tonici.

Ritenzione idrica e lato B: miglior rimedio

