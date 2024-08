Dieta anticellulite: menù e benefici

La cellulite e, di conseguenza, la buccia d’arancia, rimane uno degli inestetismi maggiormente detestati, ma anche uno tra quelli più comuni. Tende a presentarsi sull’addome, le cosce, ma anche i fianchi, insomma quelli che sono considerati i punti critici di una donna. Proprio per questa ragione la dieta anticellulite rimane il metodo migliore alimentare per provare a combatterla. Qui i consigli per seguirla nel modo migliore.

Dieta anticellulite

Un inestetismo dovuto a fattori come predisposizione genetica, ma anche a squilibri ormonali, un’alimentazione non adeguata nel modo giusto sino ad arrivare anche a uno stile di vita sedentario che sicuramente aiuta nella formazione di questo inestetismo. Un regime alimentare consente di dimagrire, ma anche di provare a combatterla in qualche modo.

Troppe calorie non sono indicate nella dieta anticellulite dal momento che si va ad aumentare questo accumulo adiposo. Comunque, consumare alimenti adeguati al proprio fabbisogno energetico sicuramente contribuisce a combattere questo inestetismo, ma anche la buccia d’arancia, in generale. Una sana alimentazione è utile proprio per evitare la cosiddetta pelle a buccia d’arancia.

Dieta anticellulite: alimentazione

Seguire una dieta anticellulite non significa soltanto dimagrire, ma anche depurare l’organismo e di conseguenza smaltire le tossine oltre ad allontanare la cellulite e i depositi di grasso che si accumulano. Il menù deve essere equilibrato e ben calibrato da consumarsi e seguire in massimo una settimana per riuscire a perdere fino a 5 kg.

L’acqua, il potassio, le fibre alimentari e gli antiossidanti sono alcuni fattori fondamentali per poter combattere questo inestetismo e di cui dovrebbero abbondare gli alimenti che si consumano. L’idratazione è importante ma si consiglia di optare per acqua povera di sodio da consumare almeno due litri al giorno insieme a tisane e infusi sgonfianti e depurativi.

Ci sono poi una serie di alimenti utili nella dieta anticellulite, come le noci che hanno proprietà antinfiammatorie, gli spinaci, l’ananas per il potere drenante, le lenticchie, le uova, ma anche le cipolle in grado di depurare. Si consigliano poi alimenti ricchi di tossine, ma anche cibi crudi e freschi come la frutta e la verdura.

Un menù di esempio di questa dieta potrebbe essere il seguente:

Colazione: latte parzialmente scremato e fette biscottate

Spuntino: succo di mirtillo

Pranzo: risotto con zucchine e ricotta

Merenda: 3 noci

Cena: minestrone a base di legumi.

Dieta anticellulite: rimedio naturale

Per la dieta anticellulite risulta fondamentale assumere un integratore adatto al dimagrimento e il migliore, in questo campo, è Spirulina Ultra, un rimedio che ha ottenuto l’approvazione di consumatori e di nutrizionisti, ma anche del Ministero della Salute per la sua efficacia. Un rimedio in compresse dall’origine italiana che è a base naturale.

Una formula dimagrante da assumere in quanto indicata ed efficace perché riduce le calorie anche durante la fase di riposo. Poi lavora sul metabolismo aiutando a rafforzarsi e velocizzarsi nel modo migliore permettendo di ridurre la fame e quindi riuscendo a ottenere un dimagrimento rapido e nei tempi giusti. Ha proprietà depurative che disintossicano i reni e il fegato, oltre all’intestino.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un rimedio in compresse formato da componenti naturali come la spirulina, un’alga che permette alle cellule di adipe di non depositarsi nei punti critici e che aiuta a combatterle e la gymnema che rafforza il metabolismo di lipidi e di carboidrati riuscendo a sopperire all’appetito che si può avvertire.

Sono sufficienti soltanto due compresse, come consigliato dai nutrizionisti, almeno mezz’ora prima di pranzo e di cena, con dell’acqua, per ottenere i benefici necessari al dimagrimento.

Una formula da ordinare dal sito ufficiale del prodotto poiché esclusiva e originale quindi non presso i negozi fisici o siti di e-commerce. Si riempie il modulo con i dati personali in modo da approfittare della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 da pagare in contanti, anche con Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.