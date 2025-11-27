Dieta chetogenica: che cos’è e come funziona

La dieta chetogenica aiuta a perdere peso in modo rigido. Vediamo quali sono le regole e i benefici.

La dieta chetogenica è un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati e ricco di grassi, pensato per spingere il corpo a utilizzare i grassi come principale fonte di energia. Questo processo può favorire la perdita di peso e contribuire alla prevenzione di alcune patologie, migliorando l’equilibrio metabolico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente.

La dieta chetogenica è un regime alimentare a bassissimo contenuto di carboidrati e ricco di grassi buoni, simile per certi aspetti alla dieta Atkins e ad altri approcci low carb. Il suo obiettivo principale è ridurre drasticamente l’assunzione di zuccheri, spingendo il corpo a utilizzare i grassi come fonte primaria di energia.

Questo cambiamento metabolico porta all’attivazione della chetosi, uno stato in cui il fegato trasforma i grassi in chetoni, carburante alternativo per cervello e muscoli. Il risultato è un organismo più efficiente nel bruciare i grassi e nel mantenere stabili i livelli di energia.

Oltre alla perdita di peso, questo stile alimentare può contribuire anche alla prevenzione di alcune patologie come il diabete, il morbo di Parkinson e persino alcune forme di cancro.

Dieta chetogenica: come funziona

Esistono tipologie diverse di dieta chetogenica. Alcune sono specificatamente progettate per atleti o bodybuilder, le versioni standard, invece, sono pensate per chi ha bisogno di perdere peso o preservare il benessere generale. Indipendentemente dalla tipologia, la dieta prevede il consumo di frutta secca, semi, formaggi interi, yogurt, oli vegetali, verdure non amidacee e porzioni moderate di carne, pesce e uova. Limita o esclude alimenti ricchi di zuccheri, cereali, legumi, frutta zuccherina, verdure amidacee, alcolici e condimenti contenenti zucchero.

La dieta chetogenica non è adatta a tutti. Data la sua rigorosità, è controindicata in gravidanza, allattamento, età evolutiva e in presenza di specifiche patologie. La durata del percorso è definita e deve essere seguita da una transizione graduale verso un’alimentazione equilibrata, come la dieta mediterranea.

