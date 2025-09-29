Reset metabolico: che cos’è e come funziona

Impostare un reset metabolico, nel caso in cui questo dovesse rallentare, può aiutare nella perdita di peso e nella salvaguardia del proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel modo corretto.

Reset metabolico

La maggior parte delle persone ritiene che il metabolismo sia semplicemente la velocità con cui si bruciano calorie, ma è molto più di questo.

Il metabolismo è il sistema energetico che alimenta ogni processo nel corpo, in ogni momento della giornata, anche quando si dorme, fino al livello cellulare.

Al centro di questo processo vi sono i mitocondri che, se funzionano correttamente, ci fanno sentire energici, ci aiutano a bruciare il cibo in modo efficiente e favoriscono il nostro equilibrio. Al contrario, quando smettiamo di muoverci, seguiamo un’alimentazione ricca di sale e zuccheri e non dormiamo correttamente, l’intero sistema inizia a rallentare.

Reset metabolico: come impostarlo correttamente

Il metabolismo lento, dunque, non dipende solo da obesità, sovrappeso o altre patologie perché può interessare anche persone sane e normopeso che, semplicemente, seguono uno stile di vita poco sano. Fortunatamente, se si imposta un reset metabolico, questo può ritornare in carreggiata.

Ecco come:

Muoviti di più, soprattutto dopo i pasti. Anche una passeggiata di 10 minuti può ridurre i picchi glicemici fino al 40%, perché i muscoli assorbono e bruciano il glucosio senza richiedere troppa insulina.

Anche una passeggiata di 10 minuti può ridurre i picchi glicemici fino al 40%, perché i muscoli assorbono e bruciano il glucosio senza richiedere troppa insulina. Allena la forza. Il muscolo è metabolicamente più attivo del grasso. Più massa magra hai, più energia consumi, anche a riposo. Bastano due, tre sessioni a settimana.

Il muscolo è metabolicamente più attivo del grasso. Più massa magra hai, più energia consumi, anche a riposo. Bastano due, tre sessioni a settimana. Prova l’alta intensità. Gli allenamenti brevi e intensi stimolano la produzione di mitocondri, aumentando la capacità di bruciare energia. Sono sufficienti pochi sprint o esercizi di potenza due, tre volte a settimana.

Gli allenamenti brevi e intensi stimolano la produzione di mitocondri, aumentando la capacità di bruciare energia. Sono sufficienti pochi sprint o esercizi di potenza due, tre volte a settimana. Scegli cibi integrali e proteici. Sono più sazianti, supportano il metabolismo e le proteine aiutano a preservare i muscoli, richiedendo più energia per essere digerite.

Sono più sazianti, supportano il metabolismo e le proteine aiutano a preservare i muscoli, richiedendo più energia per essere digerite. Taglia i carboidrati raffinati. Facili da consumare in eccesso, poveri di nutrienti e con effetti negativi su insulina, fegato e accumulo di grasso.

Facili da consumare in eccesso, poveri di nutrienti e con effetti negativi su insulina, fegato e accumulo di grasso. Dormi e idratati. Il sonno regolare mantiene in equilibrio gli ormoni della fame, mentre l’acqua è indispensabile per il metabolismo e l’eliminazione delle scorie.

