Dieta chetogenica: cosa non fare

Seguire un regime dietetico non è mai facile considerando che ci sono alcuni errori che sarebbe meglio evitare per non compromettere i risultati. Nella dieta chetogenica ci sono delle cose che sarebbe meglio non fare e che possono aiutare. Vediamo questi sbagli da non commettere nell’alimentazione.

Dieta chetogenica

Conosciuto per essere uno dei regimi migliori quando si tratta di perdere peso, la dieta chetogenica è sicuramente il modo migliore per tornare in forma in tempi rapidi. Un regime che, come dice il nome, si basa sui corpi chetonici che permettono così di bruciare i grassi in eccesso e di trasformarli in energia in modo da dimagrire rapidamente.

Una delle diete migliori da seguire per migliorare il proprio fisico e avere anche una struttura corporea che sia ben bilanciata e una linea ottimale. Un regime che si caratterizza per un consumo elevato di grasso, una quantità minima di proteine e pochissimi carboidrati. Definita In questo modo proprio per lo stato di chetosi che raggiunge il corpo.

Con lo stato di chetosi nella dieta chetogenica o keto, che dir si voglia, si riescono a bruciare i grassi in eccesso in modo da ottenere molta più energia. Un regime davvero completo e utile che va a migliorare non solo la linea e il fisico, ma anche il benessere metabolico in generale. In questo modo con un regime del genere ben pianificato, è possibile ottenere importanti risultati e benefici a lungo andare nel tempo.

Dieta chetogenica: gli errori

Affinché un regime come la dieta chetogenica abbia successo e permetta così di dimagrire perdendo i chili in eccesso, è necessario cercare di evitare una serie di errori a cui solitamente si va incontro. Vi sono una serie di cose che sarebbe meglio non fare proprio per evitare effetti collaterali e conseguenze serie al fisico e alla salute in generale.

Bisogna ridurre i carboidrati e anche l’apporto di grassi evitando di aumentarli. I grassi, essendo la fonte primaria di energia, devono essere consumati nella giusta porzione. In caso contrario, quindi una porzione minore rispetto al proprio fabbisogno, comporta stanchezza, fame costante. L’importante è scegliere grassi sani quali noci, burro, olio di avocado ed extravergine di oliva.

Un altro errore da evitare nella dieta chetogenica è mangiare troppe proteine. Una quantità eccessiva di questo nutriente comporta sicuramente un ostacolo al processo di chetosi e quindi maggiori difficoltà a perdere peso. Il consumo dovrebbe essere adeguato con il giusto consumo di carne, latticini e uova ma senza esagerare, possibilmente.

Un regime del genere, soprattutto nelle prime fasi, comporta un effetto diuretico per cui è bene consumare molti elettroliti e acqua integrando con verdure a foglia verde e brodo. Gli snack e i dolci andrebbero consumati in misura minore. Questa regola vale per qualsiasi regime in quanto si va a rallentare la perdita di peso. Quindi sì al consumo di cibi freschi e naturali evitando quelli troppo confezionati.

Dieta chetogenica: integratore

