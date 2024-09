Dieta del rientro: cosa fare per tornare in forma

Il rientro dalle vacanze comporta una serie di cose da fare. Dal ritorno a scuola e al lavoro, sino al proprio corpo che, a causa di troppi gelati e aperitivi, ha portato a un aumento di peso. Una buona alimentazione e l’attività fisica adatta sono alla base della dieta del rientro che aiuta a tornare in forma dagli eccessi alimentari delle ferie.

Dieta del rientro

Le vacanze estive sono sinonimo di pigrizia, di libertà, ma anche di scorpacciate di cibi proibiti che lasciano degli strascichi come i tanti chili che si accumulano sull’addome e le cosce. La dieta del rientro aiuta a tornare in forma dai bagordi vacanzieri e quindi a riprendere non solo la solita routine, ma anche a impegnarsi per il proprio benessere.

Le colazioni, i pranzi, le cene a buffet, gli aperitivi ma anche i gelati ipercalorici hanno sicuramente contribuito ad aumentare il fabbisogno calorico. Dopo essersi lasciati andare a tavola, bisogna rientrare, non solo alla routine del lavoro, ma anche cominciare un’alimentazione maggiormente adatta per affrontare i nuovi impegni e i mesi a seguire.

Per questa ragione, è fondamentale cominciare a mettere da parte tutti quei cibi ipercalorici come bevande gassate, dolciumi, ma anche stuzzichini vari. La dieta del rientro deve comporsi di un menù che sia il più possibile bilanciato e riequilibrato per il benessere del fisico, ma anche per la salute, in generale.

Si tratta di un approccio alimentare che non deve essere necessariamente rigido o restrittivo, ma che ha il compito di ridurre le calorie, i grassi saturi e gli zuccheri raffinati in eccesso. Tornati a casa dal periodo vacanziero bisogna assolutamente ricominciare a introdurre cibi maggiormente indicati e adatti proprio per recuperare dagli eccessi.

Dieta del rientro: menù

Per la dieta del rientro, quindi per la forma fisica che è andata perduta durante le vacanze, è fondamentale non saltare mai la colazione in modo da evitare gli attacchi di fame. A tal proposito, del tè o del caffè con fette biscottate insieme a un po’ di marmellata e dei cereali integrali sono il pasto adatto con cui partire.

Una colazione, un’alimentazione del genere a base di carboidrati, grassi e di proteine fornisce il giusto supporto metabolico di cui il fisico ha bisogno. Per il pranzo si consiglia un piatto di pasta o di riso possibilmente integrale, quindi ricco di fibre insieme a delle proteine. Ottime le verdure, soprattutto al vapore e con pochi grassi, magari con delle erbe aromatiche come condimento.

Per il pranzo della dieta del rientro a un pasto come la pasta non va aggiunto il pane o le patate, ma si consiglia un piatto di proteine come pesce o carni bianche, molto più magre rispetto alla carne rossa. La cena deve essere il più possibile leggera per conciliare il sonno. Le proteine sono un pasto indicato anche per la sera.

Ecco un esempio di possibile menù:

Colazione: yogurt magro bianco e della frutta secca o dei fiocchi d’avena

Spuntino: frutta fresca oppure un kiwi

Pranzo: insalata mista con del pollo grigliato oppure delle verdure al vapore o alla griglia

Merenda: yogurt greco e frutta secca

Cena: è possibile scegliere tra salmone al vapore, broccoli o verdure a foglia verde.

Dieta del rientro: formula naturale

Considerando che recuperare dopo le vacanze non è mai facile, soprattutto in termini di dimagrimento, alla dieta del rientro, per accelerare il percorso, è possibile supportare una formula dimagrante. La migliore, secondo il parere di esperti e di consumatori, è Spirulina Ultra in compresse, di origine italiana.

Una formula adatta a coloro che stanno combattendo contro i chili di troppo dal momento che aiuta a coadiuvare questo processo. Se assunte regolarmente, le compresse permettono di bruciare i chili di troppo e le calorie, di favorire il lavoro del metabolismo sopperendo anche alla fame che sopraggiunge e va a disintossicare l’organismo dalle scorie accumulate dalle vacanze.

Efficace, come dichiarato dal Ministro della Salute, anche per i suoi ingredienti di origine naturale, quindi privi di effetti collaterali o danni all’organismo. Gli elementi come la spirulina che evita alle cellule di adipe di depositarsi e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e di carboidrati spezzando la fame contribuiscono a una forma migliore.

I nutrizionisti affermano che sono necessarie soltanto due compresse prima dei pasti con un bicchiere abbondante di acqua per ottenere buoni risultati.

Una formula dimagrante come Spirulina Ultra, esclusiva e originale, non si compra nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto tramite il sito della pagina ufficiale dove il consumatore interessato inserisce i dati personali nel modulo.