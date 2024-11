Dieta della menopausa: come perdere peso dopo i 50 anni

La dieta della menopausa è stata studiata con lo scopo di aiutare le donne ad abbracciare questa nuova e delicata fase della vita nel modo meno traumatico possibile, affrontando i problemi che possono subentrare, come, ad esempio, l’aumento di peso, con un’alimentazione sana, bilanciata e sostenibile.

Dieta della menopausa

Sebbene la menopausa sia collegata a molti sintomi fastidiosi, l’aumento di peso, che si verifica a causa dei bassi livelli degli estrogeni, sembrerebbe essere quello che accomuna la maggior parte delle donne. Probabilmente, è anche questa la ragione principale per cui la dieta della menopausa è stata studiata ed è seguita, a livello globale, da così tante donne.

Si parla di menopausa quando sono trascorsi 12 mesi dall’ultima mestruazione e, nonostante questo periodo incominci per molte donne intorno ai 50 anni, in realtà, non vi è un’età specifica ed ogni donna sperimenta questa transizione, con i problemi relativi, ciascuna ad una propria età. Quel che è certo è che, circa una decina di anni prima della menopausa, si verifica la perimenopausa, una fase persino più delicata della menopausa vera e propria perché è proprio in questa fase che si verificano i cambiamenti di cui parlavamo prima e che si gestiscono meglio con un’alimentazione sana, bilanciata e sostenibile.

Dieta della menopausa: come seguirla

La parola dieta non dovrebbe spaventare perché, la maggior parte delle volte, quando si parla di dieta si parla, in realtà, di un regime alimentare ad hoc, flessibile e sostenibile, grazie al quale perdere peso, preservare il peso forma e salvaguardare il proprio benessere psicofisico.

La dieta della menopausa è un modello dietetico bilanciato e sostenibile e, se seguito correttamente, agevola il passaggio dalla perimenopausa alla menopausa, allevia tutti i sintomi tipici che possono comparire durante questo lasso di tempo e controlla le oscillazioni di peso.

Iniziate con una colazione leggera, ma che faccia sentire sazi e appagati. La colazione migliore è quella composta da carboidrati, come, ad esempio, qualche biscotto, proteine, come, ad esempio, latte o yogurt, e grassi, come, ad esempio, della frutta secca. I grassi buoni aiutano a tenere sotto controllo la glicemia e limitano gli attacchi di fame. Per evitare di arrivare affamati all’ora di pranzo, fate uno spuntino leggero, come, ad esempio, un frutto e della frutta secca, oppure, un frutto e un quadratino di cioccolato fondente.

Fate in modo che il pranzo e la cena siano composti sempre da proteine, grassi, fibre e carboidrati. Assicuratevi, dunque, di consumare la verdura ad ogni pasto e la frutta almeno due volte al giorno. Consumate poca carne e un po’ più di pesce, pochi latticini, legumi e cereali, preferibilmente integrali, con maggiore regolarità.

Limitate il consumo degli zuccheri, delle bevande gassate e di quelle alcoliche, cercate di smettere di fumare e bevete almeno due litri di acqua al giorno, così da mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Dieta della menopausa: miglior rimedio naturale

Molto spesso trascurati, il movimento e l’attività fisica sono essenziali durante la perimenopausa e la menopausa e, non a caso, consigliati anche dalla stessa dieta della menopausa, se non altro per stimolare il metabolismo e accelerare la perdita di peso.

Spirulina Ultra è un integratore alimentare naturale al 100% che può essere assunto quotidianamente, quando si segue la dieta della menopausa, perché stimola il metabolismo, nel caso in cui questo sia troppo lento, grazie all’azione sinergica dei seguenti principi attivi:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.