Dieta low carb: come mantenersi in forma con pochi carboidrati

I carboidrati sono un nutriente importante nel proprio stile di vita e per la propria salute. Un regime come la dieta low carb dal basso contenuto di carboidrati, aiuta a dimagrire, ma anche a capire quale nutriente è maggiormente indicato da consumare e come farlo. Vediamo cosa fare e gli alimenti indicati.

Dieta low carb

Si tratta di un regime dimagrante che va a prediligere il consumo di determinati nutrienti. Infatti la dieta low carb è chiamata in questo modo proprio perché si va a ridurre il consumo di carboidrati che dovrebbe essere limitato al 30% che come quantità equivale ad almeno cento grammi da consumare ogni giorno.

Sebbene i carboidrati siano un piatto molto ricco e quindi abbondante proprio per questo è bene cercare di consumarne il meno possibile. Un numero elevato di carboidrati va sicuramente a produrre e inficiare sull’organismo portando a problemi seri quali può essere l’obesità.

Seguire una dieta low carb significa semplicemente assumere, nell’arco della giornata, la giusta porzione non solo di carboidrati, di grassi, ma anche di proteine. A tal proposito, un regime del genere dovrebbe essere diviso in: 50% di lipidi, il 30% di proteine e il restante 20% di carboidrati proprio per limitarne il consumo.

Seguire un regime del genere significa sicuramente dimagrire ma anche bruciare parte del tessuto adiposo. Apporta poi un numero minore di calorie rispetto al fabbisogno energetico e inoltre aiuta a bruciare i grassi in eccesso.

Dieta low carb: gli alimenti

Per seguire la dieta low carb è necessario innanzitutto capire quali sono gli alimenti da assumere e inserire nel proprio regime dimagrante per portare in tavola ed evitare così gli effetti sperati desiderati. La carne bianca come il pollo, il tacchino, ma anche il maiale non può assolutamente mancare così come il pesce da prediligere, quale la trota, il salmone e le cozze.

Bisogna poi fare particolarmente attenzione al consumo di verdure da scegliere soprattutto dal basso contenuto di carboidrati. Tra questi vi sono sicuramente i pomodori, lecipolle, la lattuga, gli spinaci e gli asparagi. La frutta invece deve essere a basso contenuto di zuccheri, quindi via libera a mele, ciliegie, pesche, ma anche pompelmo, albicocche e papaya.

Nella dieta low carb non possono poi mancare l’acqua da bere fino a 2-3 litri al giorno, insieme alle tisane. È concesso anche il caffè e il vino ma soltanto un bicchiere giornaliero. Un regime di dieta di questo tipo è da seguire per almeno sei mesi onde evitare effetti collaterali che potrebbero sopraggiungere.

Dieta low carb: formula naturale

