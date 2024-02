Dieta low carb: come funziona questo regime dimagrante

Nella dieta low carb si prevede un consumo basso di carboidrati per mantenersi in forma e stare così bene.

Quando si segue un particolare regime dimagrante, come consigliano spesso i nutrizionisti, bisogna cercare di ridurre non solo i grassi, ma anche i carboidrati. Per dimagrire rapidamente, la dieta low carb, quindi a basso contenuto di carboidrati è sicuramente il regime migliore per una perdita di peso in tempi brevi. Scopriamo come funziona e il programma.

Dieta low carb

A prescindere che si tratti della dieta paleo oppure della South Beach, la dieta low carb ovvero a basso contenuto di carboidrati aiuta a perdere peso e dimagrire. Un regime alimentare particolarmente in uso e apprezzato molto anche dagli sportivi che la seguono con ottimi benefici. In base a uno studio che è stato condotto, sembra che questo programma alimentare funzioni molto bene.

In seguito a degli studi che sono stati fatti al riguardo, sembra che seguire questo tipo di dieta possa aiutare a ridurre il consumo di carboidrati di circa il 30%, arrivando ad assumerne circa 100 grammi giornalieri. Un programma particolarmente apprezzato nella cultura occidentale in cui si tende a preferire carboidrati che siano raffinati e ultra processati.

Sebbene la dieta low carb sia particolarmente consigliata e raccomandata dagli esperti dai nutrizionisti, è bene approcciarsi in maniera del tutto intelligente dal momento che può anche presentare delle controindicazioni e non tutti coloro che vogliono dimagrire possono seguirla.

Ci sono poi delle diatribe in corso secondo le quali chi segue una dieta del genere dovrebbe comunque assumere lo stesso apporto calorico delle proteine. In tal caso se l’apporto dei carboidrati è pari al 30%, lo stesso valore dovrebbe riguardare anche le proteine in modo da avere il giusto equilibrio tra questi due nutrienti.

Dieta low carb: programma

Seguire una dieta low carb significa essenzialmente perdere peso in maniera rapida e soprattutto eliminare tutti i grassi che si depositano nei punti critici. È considerato un ottimo programma alimentare non solo per dimagrire, ma allo stesso tempo per aumentare la massa muscolare e, per questa ragione, è molto seguita dagli sportivi.

Proprio come i grassi, anche i carboidrati costituiscono un’importante fonte di energia. Per questa ragione bisogna fare particolarmente attenzione a ridurre i carboidrati proprio per evitare di andare incontro a una serie di effetti collaterali e controindicazioni.

Ci sono poi una serie di regole da seguire nella dieta low carb. Prima di tutto è fondamentale bere tantissimo anche per limitare gli attacchi di fame dei possibili abbuffate. Si consiglia poi, come si diceva poc’anzi, di consumare le giuste proteine in modo che siano corrispondenti ai carboidrati da assumere.

Sono poi vietati gli zuccheri fuori pasto come per esempio il tè con miele o il succo di frutta poiché aumentano la circonferenza della vita e al tempo stesso ostacolano il processo di dimagrimento. Per esempio, negli spuntini della merenda è possibile consumare dell’hummus di carote invece del solito snack o dolcetto.

