Difesa: Boccia, 'Meloni fuori tempo, no radicale a spese al 5%'

Roma, 24 giu (Adnkronos) - "Per raggiungere la pace bisogna preparare la pace, non la guerra. Sono passati secoli e il suo paragone non è in linea con il tempo che viviamo". Lo ha detto Francesco Boccia, in aula al Senato, replicando alla premier Meloni. "Siamo in presenza di s...

Roma, 24 giu (Adnkronos) – "Per raggiungere la pace bisogna preparare la pace, non la guerra. Sono passati secoli e il suo paragone non è in linea con il tempo che viviamo". Lo ha detto Francesco Boccia, in aula al Senato, replicando alla premier Meloni.

"Siamo in presenza di stravolgimenti mondiali e non sentiamo il governo italiano.

Noi abbiamo chiesto di agire insieme all'Europa", ha spiegato il presidente dei senatori Pd sottolineando ancora, rivolto alla premier: "Il governo italiano è in linea con le destre nazionaliste. Lei non ha pronunciato una parola di difesa per le istituzioni internazionali, non può dire che siccome l'Onu è in crisi e fa fatica a ritrovare centralita lo ignoriamo: Onu, Cpi, Oms le avete delegittimate".

Boccia ha chiarito, tra l'altro, che "" a "dire sì all'aumento della spese fino al 5%". "Si faccia dire dal ministro Giorgetti dove prende i fondi. Siamo nettamente contrari, quel piano va radicalmente cambiato" ha concluso.