Difesa: Ciani, 'la vera sfida è preparare la pace'

Roma, 24 giu (Adnkronos) - "Purtroppo la guerra è stata preparata e praticata a lungo nei secoli e negli anni recenti e tragicamente anche in queste ore. Non mi sembra una grande novità puntare ad un pensiero -'si vis pacem, para bellum' - che nei secoli ha prodotto pi&u...

Roma, 24 giu (Adnkronos) – "Purtroppo la guerra è stata preparata e praticata a lungo nei secoli e negli anni recenti e tragicamente anche in queste ore. Non mi sembra una grande novità puntare ad un pensiero -'si vis pacem, para bellum' – che nei secoli ha prodotto più armi, più conflitti, più morte e distruzione". Lo dice il deputato Paolo Ciani, vice capogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos, commentando le parole della Meloni al Senato.

"Direi che nei momenti drammatici che stiamo vivendo la vera sfida sia preparare e realizzare la pace. Va bene la difesa, ma oggi si usa troppo la “guerra preventiva”. Peraltro dal IV secolo la civiltà ha fatto notevoli progressi: a questa teoria preferisco la saggezza di Paolo VI, che come ricordato da un grande diplomatico e appassionato di pace come il card Casaroli, ad un uomo di Stato di un grande Paese, che gli citava appunto le parole dell’antica 'saggezza' romana, disse ‘Oh no! 'si vis pacem, para pacem'", aggiunge Ciani.