Difesa: Quartapelle (Pd), 'disonesto contrapporre spese a quelle per Stato sociale'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Lo Stato sociale è ciò che siamo come Unione Europea. Difenderlo significa avere la forza e le risorse per farlo: serve più difesa e più crescita. Senza sicurezza non ci sono scuole, ospedali o libertà da proteggere, ma senza sviluppo e investimenti non ci sarà futuro per il nostro modello europeo”.

Così la deputata del Partito democratico Lia Quartapelle, intervenendo al convegno di Libertà Eguale a Livorno.

“Di fronte all’aggressività russa – prosegue – al nuovo nazionalismo cinese e al ritorno dei sovranismi, l’Europa deve rispondere con una riforma profonda di sé stessa, capace di unire autonomia strategica, capacità industriale e coesione sociale”.

“È disonesto contrapporre spese per la difesa e spese per lo Stato sociale. Come ha spiegato Antonio Costa, con strumenti come Safe e l’allentamento del patto di stabilità possiamo rafforzare insieme la sicurezza e il welfare, due pilastri che si sostengono a vicenda”, conclude.