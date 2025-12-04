Arrivano le dimissioni di Federica Mogherini: l’ex Alta rappresentante per la Politica estera dell’UE ha deciso di lasciare il ruolo di rettrice del Collegio d’Europa e di direttrice dell’Accademia diplomatica, a seguito dell’indagine della Procura europea su presunti favoritismi e irregolarità nella gestione dei fondi destinati alla formazione dei giovani diplomatici.

Dimissioni di Federica Mogherini dal Collegio d’Europa

Federica Mogherini ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica di rettrice del Collegio d’Europa e di direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Unione Europea, diventando così la seconda figura di spicco coinvolta nell’inchiesta nota come “College gate” a lasciare il proprio incarico. La decisione segue quella di Stefano Sannino, che ieri ha lasciato la direzione generale per il Medio Oriente e Nord Africa della Commissione Europea, anch’egli coinvolto nell’indagine.

I tre, interrogati martedì scorso dalla Procura europea (Eppo) per presunti favoritismi e irregolarità nella gestione dei fondi destinati alla formazione dei giovani diplomatici, hanno scelto di farsi da parte, pur dichiarandosi innocenti.

L’inchiesta, originata da un esposto all’Ufficio europeo antifrode (Olaf), riguarda possibili frodi, conflitti di interesse e violazioni del segreto professionale e richiederà tempo per l’analisi dei verbali e dei dispositivi sequestrati durante le perquisizioni. Come ha sottolineato una funzionaria dell’Eppo, al momento “non sono attesi sviluppi imminenti”, lasciando aperto il quadro giudiziario.

Dimissioni di Federica Mogherini dal Collegio d’Europa: “Svolto i miei doveri con il massimo rigore”

Nella nota con cui ha formalizzato le dimissioni, Mogherini ha voluto sottolineare il suo impegno e la correttezza con cui ha svolto il mandato: “In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti – scrive – oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d’Europa e Direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea”.

L’ex Alta rappresentante per la Politica estera dell’UE ha espresso inoltre grande fiducia nel futuro dell’istituzione: “Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli ex allievi del Collegio e dell’Accademia mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione, insieme a tutti voi”.