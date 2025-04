Disagi ferroviari nel giorno di Pasqua: ritardi e inconvenienti

Ritardi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli

Nel giorno di Pasqua, i viaggiatori che si sono affidati ai treni dell’Alta Velocità hanno dovuto affrontare disagi significativi. Un inconveniente tecnico, verificatosi intorno alle nei pressi di Tora, in provincia di Caserta, ha causato ritardi che hanno raggiunto anche i 90 minuti.

Secondo quanto comunicato da RFI, i treni in viaggio hanno registrato ritardi medi di circa 60 minuti, con punte massime che hanno toccato i 90 minuti. Questo ha creato notevoli disagi per i passeggeri, molti dei quali avevano programmato viaggi per trascorrere la festività con familiari e amici.

Interventi tecnici e ripristino della circolazione

Dalle ore , la situazione ha cominciato a migliorare, con la circolazione ferroviaria che, dopo un intervento tempestivo dei tecnici di RFI, ha iniziato a tornare alla normalità. I tecnici hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità della linea, permettendo così ai treni di riprendere il loro regolare percorso. Tuttavia, i ritardi accumulati nel pomeriggio hanno avuto ripercussioni su numerosi treni, creando un effetto a catena che ha interessato anche altre tratte.

Altri disagi lungo la linea Alta Velocità

Non solo la linea Roma-Napoli ha subito ritardi. Anche lungo la tratta che passa per Firenze Castello, un guasto tecnico a un treno ha causato rallentamenti significativi. RFI ha comunicato che circa 27 treni AV sono stati coinvolti, con ritardi che hanno raggiunto i 50 minuti. I rallentamenti sono iniziati intorno alle e, dopo circa due ore, la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento dei tecnici. Questi eventi hanno messo in evidenza l’importanza di un sistema ferroviario efficiente, soprattutto in giorni festivi come la Pasqua, quando la domanda di viaggi è particolarmente alta.