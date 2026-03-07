La guerra in Ucraina torna al centro dell’attenzione con un drammatico attacco russo nella notte a Kiev, accompagnato da missili balistici e droni che hanno colpito anche altre città, causando vittime e gravi danni alle infrastrutture civili e militari. Kharkiv e il Donbas restano punti critici, mentre le forze ucraine lottano per proteggere la popolazione e contenere l’offensiva.

Resistenza militare e attacchi strategici: il Donbas e la flotta russa

Mentre le forze ucraine fronteggiano i raid notturni, il fronte orientale rimane particolarmente teso. Nel Donbas, Zelensky ha elogiato le brigate impegnate nella difesa, affermando: “I ragazzi stanno tenendo duro con dignità. E così continueranno a fare anche il nostro paese, la nostra diplomazia, il nostro popolo. Il male deve essere fermato“. Contemporaneamente, lo Stato Maggiore ucraino ha confermato i danni subiti dalla flotta russa del Mar Nero: le fregate Admiral Essen e Admiral Makarov risultano danneggiate durante un attacco alla base navale di Novorossiysk, nel territorio di Krasnodar.

Disastro a Kiev, massiccio attacco russo con missili e droni: molti morti confermati

Nella notte tra venerdì e sabato, un nuovo attacco russo a Kiev e altre città ucraine ha provocato vittime e gravi danni alle infrastrutture civili. Nella capitale, le prime esplosioni sono state udite intorno all’1:30 ora locale, seguite da ulteriori detonazioni circa dieci minuti dopo. Le forze di difesa aerea hanno operato immediatamente, mentre un allarme aereo nazionale è stato diramato intorno alle 3 del mattino.

Kharkiv è stata duramente colpita: un missile balistico ha centrato un edificio residenziale di cinque piani nel quartiere Kyivskyi, causando un incendio e la morte di almeno sette persone, tra cui tre minorenni di 6, 11 e 17 anni, come riportato da Ukrinform. Altre dieci persone sono rimaste ferite, due delle quali bambini, e sette vittime sono state trovate sotto le macerie secondo il sindaco Igor Terekhov, che ha scritto su Telegram: “Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso”. Anche Chuguiv ha subito danni: due persone sono rimaste ferite in un attacco di droni, come riferito dalla sindaca Galyna Minaeva.

Secondo Volodymyr Zelensky, nella notte la Russia ha lanciato 480 droni e 29 missili, colpendo infrastrutture energetiche, porti e ferrovie. “Deve esserci una risposta dei partner a questi attacchi brutali contro la vita“, ha scritto il presidente sui social, ribadendo la necessità di rafforzare la difesa aerea e continuare le forniture militari all’Ucraina.