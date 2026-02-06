Colloqui di pace ad Abu Dhabi, tensioni sul campo e nuovi assetti strategici tra Russia e Ucraina: gli ultimi sviluppi sul conflitto.

I negoziati trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi rappresentano oggi il principale tentativo concreto di avviare un percorso verso la fine della guerra tra Mosca e Kiev, mentre sul terreno continuano attacchi, blackout e manovre militari che confermano quanto il conflitto resti aperto e carico di implicazioni per la sicurezza europea e globale.

Guerra Russia-Ucraina, diplomazia in movimento tra spiragli di dialogo e nuovi attacchi

I negoziati ad Abu Dhabi vengono descritti da Mosca come caratterizzati da “passi avanti positivi“, nonostante – secondo il Cremlino – “i guerrafondai britannici e dell’Ue stiano cercando di minarli“. Mentre il confronto diplomatico prosegue, il conflitto continua a produrre conseguenze concrete: un attacco con droni russi su Kiev ha causato almeno un ferito e, nel sud-est dell’Ucraina, oltre 53mila famiglie sono rimaste senza elettricità a Zaporizhzhia e nell’area circostante.

Sul fronte negoziale, Stati Uniti, Russia e Ucraina hanno concordato di mantenere aperto il canale trilaterale, discutendo “i metodi per attuare un cessate il fuoco e per monitorare la cessazione delle attività militari”. Tra i risultati più tangibili emerge lo scambio di 157 prigionieri di guerra per parte, il primo dopo cinque mesi. Washington e Mosca hanno inoltre deciso di riattivare il dialogo militare diretto, sospeso dal 2021, considerato “fondamentale per il raggiungimento e il mantenimento della pace”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la necessità di accelerare: Kiev, ha detto, vuole “risultati più rapidi” e guarda ai prossimi incontri come a un’opportunità concreta per avvicinarsi alla fine della guerra.

Guerra Russia-Ucraina, terminati i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Trump: “Fine guerra vicina”

Sul piano strategico, nuove preoccupazioni arrivano dalle analisi satellitari citate da Reuters: Mosca starebbe installando missili balistici ipersonici a capacità nucleare in una ex base aerea della Bielorussia orientale, rafforzando la propria capacità di colpire l’Europa. In parallelo, Berlino avrebbe predisposto un piano in cinque fasi in risposta a un possibile attacco russo entro il 2029. Dagli Stati Uniti, Donald Trump rivendica il proprio ruolo di garante della stabilità globale, sostenendo: “Ho impedito che scoppiassero guerre nucleari in tutto il mondo“, e si dice fiducioso: “Siamo molto vicini, ci siamo quasi” alla fine del conflitto.

In Europa orientale, il presidente estone Alar Karis ha aperto alla possibilità di “concessioni territoriali temporanee” da parte di Kiev per salvare vite umane, pur ribadendo che nessun Paese occidentale riconoscerebbe trasferimenti definitivi di territori.

Mosca, intanto, accusa gli europei di voler sabotare il dialogo con Washington e risponde con sarcasmo alle accuse di cyberattacchi, chiedendosi: “Qualcuno ha mai dubitato che la Russia sia colpevole sempre e di tutto?”. In questo intreccio di pressioni militari, calcoli strategici e aperture diplomatiche, il processo di pace resta fragile ma ancora aperto.

“Ciò che si può già dire è che sono previsti ulteriori incontri nel prossimo futuro, probabilmente negli Stati Uniti“. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.