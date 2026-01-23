Trilaterale ad Abu Dhabi: Usa, Russia e Ucraina avviano colloqui su pace e sicurezza

Abu Dhabi ospita il trilaterale tra Russia, Ucraina e USA: focus sul Donbass e sulle prospettive di pace. Tutti gli aggiornamenti sull’incontro.

I negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi rappresentano un nuovo tentativo di mediazione per affrontare il conflitto nell’Ucraina orientale. Al centro delle discussioni ci sono la gestione del Donbass, il ritiro delle forze ucraine e le modalità di utilizzo degli asset russi congelati, elementi considerati fondamentali per un accordo di pace sostenibile.

Trilaterale ad Abu Dhabi: asset congelati, Donbass e condizioni per la pace

Parallelamente ai negoziati, il portavoce del Cremlino ha fornito aggiornamenti sul valore dei beni russi congelati negli Stati Uniti, stimato leggermente sotto i 5 miliardi di dollari. Peskov ha spiegato: “Non dirò l’importo esatto. Dirò che è poco meno di 5 miliardi di dollari”. Una parte di questi fondi, un miliardo di dollari, era stata proposta dal presidente Putin per finanziare il Board of Peace a Gaza, mentre il resto potrebbe essere destinato al ripristino dei territori danneggiati dai combattimenti, in particolare nel Donbass, dove “i territori situati nel Donbass hanno effettivamente subito danni significativi durante i combattimenti”.

Sul piano militare, la Russia ha ribadito che un elemento imprescindibile per una soluzione negoziata del conflitto è il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass. Come ha sottolineato Peskov: “Le forze armate ucraine devono lasciare il territorio del Donbass, devono essere ritirate da lì. Questa è una condizione molto importante”.

Parallelamente, Trump, di ritorno da Davos, ha dichiarato di ritenere che sia Putin sia Zelensky siano interessati a raggiungere un accordo di pace, sottolineando come l’Europa debba essere parte integrante del processo: “Lo faccio per salvare vite umane. Lo faccio innanzitutto per questo e secondariamente per l’Europa. Non lo faccio tanto per noi, perché a parte la perdita di vite umane non ne siamo toccati direttamente. Siamo separati da un oceano”.

Trilaterale ad Abu Dhabi: Usa, Russia e Ucraina avviano colloqui su pace e sicurezza

La delegazione russa ai colloqui trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi è composta esclusivamente da rappresentanti delle forze armate, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Si tratta di personale militare, rappresentanti del Ministero della Difesa. Non li nomineremo ancora. Sono tutti militari”, ha spiegato, aggiungendo che il gruppo guidato da Igor Kostyukov, Capo della Direzione Generale dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, affronterà le prime discussioni sulle questioni di sicurezza.

I colloqui, secondo Sky News, sono già iniziati, anche se non è chiaro se le delegazioni ucraina e russa siano presenti nella stessa stanza. L’incontro si inserisce in un contesto di continui tentativi di de-escalation, con un secondo round previsto per la prossima giornata, come riportato dal canale ucraino Novosti.LIVE: “È inoltre previsto un ulteriore round domani”.

La delegazione americana comprende, tra gli altri, il segretario dell’Esercito Dan Driscoll, mentre quella ucraina è guidata da Rustem Umerov, Kyrylo Budanov, Serhii Kyslytsia e dal capo di stato maggiore Andrii Hnatov. L’incontro arriva a poche ore dal confronto di Mosca tra Putin e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo scopo principale delle discussioni sarà il controllo dei territori nell’Ucraina orientale, in particolare il Donbass, che rimane “la questione chiave” secondo il presidente Zelensky.