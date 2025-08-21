Fino a pochi giorni fa sembrava quasi cosa fatta ma nelle ultime ore è emerso un retroscena che cambierebbe le carte in tavola in merito al trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky per tentare di metter fine alla guerra in Ucraina. Incontro a tre che, stando a quanto rivelato da funzionari dell’amministrazione Usa, potrebbe slittare a data da destinari e proprio per volere del presidente Trump.

Che cosa sta succedendo e cosa potrebbe comportare questa decisione?

Trilaterale con Putin e Zelensky a rischio? Cosa vuole fare Donald Trump

Svolta inattesa in merito ai preparativi all’incontro a tre per tentare di arrivare ad una soluzione condivisa per mettere fine alla guerra in Ucraina. Il trilaterale potrebbe essere spostato a data da destinarsi e sarebbe proprio Trump a volerlo, almeno secondo quanto emerso nelle ultime ore. Il presidente Usa che nel corso della campagna elettorale aveva promesso di risolvere il conflitto in 24 ore lo avrebbe rivelato ai consiglieri spiegando anche quali sarebbero le ragioni.

Nel frattempo Trump ha inviato via Truth un messaggio a Zelensky ricordando che “è molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra sportiva che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c’è alcuna possibilità di vincere! È così che stanno le cose con l’Ucraina e la Russia“. E aggiungendo un attacco rivolto all’ex presidente: “Joe Biden, disonesto e gravemente incompetente, non ha permesso all’Ucraina di contrattaccare, ma solo di difendersi. Come è andata a finire? In ogni caso, questa è una guerra che non sarebbe scoppiata se fossi stato io il presidente: Zero possibilità!!! Ci aspettano tempi interessanti”.

Guerra Ucraina, perché Trump non vuole subito il trilaterale

L’idea di Trump sarebbe quella di attendere, prima del trilaterale, un faccia a faccia tra Putin e Zelensky. I leader dei due Paesi in guerra dovrebbero dunque incontrarsi da soli prima di un possibile ulteriore incontro con il tycoon. Insomma un faccia a faccia senza un coinvolgimento immediato della Casa Bianca come tappa successiva del processo di pace. A riferirlo sono stati funzionari dell’amministrazione Usa a conoscenza del dossier citati dal Guardian. Il presidente repubblicano aveveva anche spiegato, nel corso di un’intervista alla Wabc, di preferire che “Putin e Zelensky si vedano senza di me, almeno all’inizio. Io voglio solo vedere cosa succede”.