La guerra in Ucraina continua a segnare il Paese tra violenze e crisi umanitarie, mentre sul fronte diplomatico si aprono nuovi spiragli: il prossimo round di colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti è previsto ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio. Tra negoziati e attacchi sul terreno, civili e lavoratori rimangono le vittime più vulnerabili, in un contesto di freddo estremo e blackout.

Guerra in Ucraina: attacchi, vittime civili e crisi umanitaria

Mentre sul piano diplomatico si cercano vie di dialogo, la guerra continua a mietere vittime civili. Un drone russo ha colpito un autobus che trasportava minatori nella regione di Dnipropetrovsk, causando la morte di 15 persone e il ferimento di altre sette, secondo il capo della regione Oleksandr Ganzha. La compagnia energetica DTEK ha confermato che le vittime erano lavoratori che tornavano a casa dal turno: l’azienda ha definito l’azione un “attacco terroristico“.

La situazione nelle città è critica: a Kiev, più di 500 condomini restano senza riscaldamento, mentre migliaia di kit termici vengono distribuiti quotidianamente. L’ex segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha commentato che “l’Ucraina è più che mai vicina all’UE e alla Nato” e che, per Putin, il conflitto rappresenta una “sconfitta strategica“, con pesanti perdite umane e territoriali. Intanto, bombardamenti e raid con droni continuano in altre regioni, colpendo linee elettriche, infrastrutture ferroviarie e aree abitate, ricordando che la crisi umanitaria resta grave e urgente.

Guerra Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Prossimo trilaterale il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il prossimo ciclo di colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si terrà ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio. “L’Ucraina è pronta per una discussione sostanziale e siamo interessati a garantire che l’esito ci avvicini a una fine reale e dignitosa della guerra“, ha scritto Zelensky su X, sottolineando l’importanza di un accordo concreto dopo anni di conflitto.

I colloqui arrivano in un momento di fragile tregua energetica, mediata dagli Stati Uniti, che ha temporaneamente sospeso gli attacchi contro le infrastrutture elettriche per affrontare l’emergenza freddo. Nonostante ciò, le tensioni militari restano alte: il Cremlino ha riferito che la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 21 droni ucraini durante la notte, con 14 abbattuti nella regione di Belgorod e gli altri sparsi tra Voronezh, Astrakhan e Kaluga.