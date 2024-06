C’è ancora tempo per disdire il canone Rai: per poter richiedere l’esonero del pagamento bisogna effettuare la procedura prevista entro il 30 giugno. Va ricordato però, che si tratta di una possibilità riservata a determinate categorie.

Chi può disdire il canone Rai

I cittadini che possono effettuare la procedura per disdire il canone sono: gli over 75 con reddito non superiore agli 8mila euro, i diplomatici e i militari stranieri e infine, i contribuenti intestatari di un’utenza elettrica che non possiedano un apparecchio televisivo.

La procedura da effettuare

Dopo aver scaricato il modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà provvedere all’invio, per farlo ha diverse possibilità: via Posta, attraverso l’applicazione web, tramite il Caf o professionisti abilitati, via PEC e di persona gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Il costo del canone Rai nel 2024

Introdotto nel 1938 come abbonamento alla radiodiffusione, il canone Rai è un’imposta riscossa dall’Agenzia delle Entrate e applicata a tutti coloro che possiedono il televisore in Italia: dal 1° gennaio 2024 il costo del canone Rai è sceso da 90€ a 70€, 7€ al mese per 10 mesi, come previsto dal comma 19 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024.

L’importo può essere addebitato mensilmente o tramite fattura bimestrale.