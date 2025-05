Disparità territoriali nella speranza di vita in Italia

La speranza di vita in crescita ma con differenze marcate

Negli ultimi anni, la speranza di vita alla nascita in Italia ha mostrato un trend positivo, passando da 80,7 anni nel 2004 a 83,4 anni nel 2024. Tuttavia, questo incremento non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Le province autonome di Trento e Bolzano si attestano ai vertici della classifica con aspettative di vita rispettivamente di 84,7 e 84,6 anni, mentre le regioni del Sud, come la Campania e la Sicilia, si trovano in una posizione nettamente inferiore, con valori di 81,7 e 82,1 anni.

Questo divario territoriale solleva interrogativi sulle cause e sulle conseguenze di tali differenze.

Un’analisi delle cause delle disparità

Le differenze nella speranza di vita possono essere attribuite a vari fattori, tra cui l’accesso ai servizi sanitari, le condizioni socio-economiche e le politiche di welfare. L’Istat ha evidenziato che la spesa pro-capite per il welfare territoriale nel Sud è di circa 78 euro, quasi la metà della media nazionale di 150 euro. Questo squilibrio nella distribuzione delle risorse influisce direttamente sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Inoltre, le province del Nord, come Trento e Valle d’Aosta, mostrano un guadagno di vita medio annuo significativamente maggiore rispetto a regioni come Calabria e Sicilia, dove il progresso è più lento.

Le conseguenze delle disparità sulla salute pubblica

Le disparità territoriali nella speranza di vita non sono solo un indicatore di salute, ma riflettono anche le disuguaglianze sociali ed economiche presenti nel Paese. La Calabria, ad esempio, ha visto un aumento dello svantaggio di sopravvivenza rispetto alla media nazionale, passando da una parità nel 2004 a un deficit di 1,1 anni nel 2024. Queste differenze possono portare a una maggiore incidenza di malattie croniche e a una minore qualità della vita per le popolazioni più svantaggiate. È fondamentale che le politiche pubbliche si concentrino su un approccio integrato per affrontare queste disuguaglianze, garantendo un accesso equo ai servizi sanitari e sociali per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro regione di residenza.