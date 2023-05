Disturbi alimentari, Possemato (Imprese per la vita): è emergenza

Roma, 26 mag. (askanews) – “Stiamo parlando della seconda, forse anche la prima se analizziamo bene i dati, causa di morte tra i giovani. I disturbi alimentari hanno conseguenza gravissime e dannose sullo stato di salute dei ragazzi. Anche i genitori e le famiglie vanno aiutate a comprendere ed accompagnare i loro ragazzi. E’ un’emergenza che deve essere affrontata subito” – ha dichiarato la Presidente di Imprese per la vita Onlus , Donatella Possemato a Storie Italiane su Rai1. Dobbiamo metterci in ascolto, ma dobbiamo anche fornire a chi chiede aiuto, un valido supporto e soprattutto Strutture in grado di rispondere all’emergenza convenzionate con SSN perché sono percorsi di cura lunghi e costosi. Centri multidisciplinari di prossimità sul territorio nazionale e presidi con professionisti formati è quanto abbiamo messo in campo con “Impresa per la vita Onlus”. Un progetto che promuove l’accoglienza e percorsi terapeutici con e per i giovani, al fine di promuovere la salute e la vita, sempre”.