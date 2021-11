: "Divulgare l'otorinolaringoiatria e' la nostra missione"

Importante contributo al congresso nazionale Siaf da parte dell’Associazione Universitaria Otorinolaringologi. Il presidente Marco de Vincentiis, ribadendo il ruolo dell’Auorl nella formazione degli specializzandi in audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria, ha annunciato le prossime iniziative “il 10 e 11 dicembre faremo una sorta di ‘olimpiade’ tra studenti in collaborazione con CRS Amplifon, per poi proseguire a Cremona con un corso di sezione di cadavere” ha affermato de Vincentiis