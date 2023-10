Dl asset: Gelmetti (Fdi), 'grazie a governo e Urso nuove licenze per taxi'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Grazie all’approvazione del dl Asset, un provvedimento varato in poco tempo, adesso i sindaci potranno intentare nuovi bandi per il rilascio di nuove licenze di taxi e senza più vincoli. Parliamo della facoltà di rilascio di 1500 licenze su Roma e...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Grazie all’approvazione del dl Asset, un provvedimento varato in poco tempo, adesso i sindaci potranno intentare nuovi bandi per il rilascio di nuove licenze di taxi e senza più vincoli. Parliamo della facoltà di rilascio di 1500 licenze su Roma e 1000 su Milano. Sul caro voli, grazie al lavoro compiuto dal ministro Urso, le autorità di controllo potranno utilizzare i poteri che sono stati a loro conferiti per la tutela degli utenti a fronte di algoritmi che violano la privacy e per contrastare i fenomeni distorsivi di mercato sui prezzi dei biglietti aerei, ponendo fine all'asta delle tariffe. Un risultato eccezionale che si attendeva da anni e che ha finalmente potuto prendere corpo grazie all’operato del governo Meloni". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.