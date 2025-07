Dl Sport: Silvestri (M5S), 'governo sposta 43 mln da fondo usura a Milano-Cortina, impazziti'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Vorrei capire dagli esponenti del governo se hanno del tutto perso la testa, visto che prendono 43 milioni dal fondo destinato ad aiutare le vittime dell'usura per metterle sulle olimpiadi Milano-Cortina". Così in aula il deputato M5S Francesco Silv...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Vorrei capire dagli esponenti del governo se hanno del tutto perso la testa, visto che prendono 43 milioni dal fondo destinato ad aiutare le vittime dell'usura per metterle sulle olimpiadi Milano-Cortina". Così in aula il deputato M5S Francesco Silvestri.

"E non mi si dica che il fondo usura ha degli avanzi, perché se ci sono devono essere destinati sempre e comunque al contrasto dell'usura, ad esempio destinandoli alla prevenzione e facendo così che più persone possano evitare già dall'inizio di rivolgersi agli strozzini, come ha fatto il M5S in passato.

Non è mica l'unico fondo che serve a combattere l'usura quello da cui state incredibilmente togliendo i soldi. Il fondo prevenzione serve ad aiutare gli imprenditori e le famiglie, su cui tanto vi riempite la bocca, a non finire nelle mani dei delinquenti quando si trovano in sovraindebitamento economico".

"In ogni caso, se ci sono eccedenze in quel fondo, abbiamo un motivo in più per discutere la legge quadro sull'usura del M5S, proprio per far sì che i soldi a disposizione vengano usati tutti e al meglio. Ma come vi viene in mente di togliere soldi che servono ad aiutare le persone che rischiano di mandare al macero la propria vita? State saccheggiando gli aiuti alle povere persone. Se passa questa norma la denunceremo in ogni luogo, ogni giorno, questa è la migliore spiegazione del fatto che il governo ha del tutto perso il contatto con la realtà. Se il testo rimane così ne risponderete per sempre e noi non vi daremo tregua".