"Do They Know It's Christmas? 2024" a 40 anni dall'uscita della hit

Londra, 13 nov. (askanews) – Bob Geldof, Midge Ure e Trevor Horn annunciano i dettagli della riedizione 2024 di Band Aid, con il nuovo ‘2024 Ultimate Mix’, che sarà accompagnato dall’uscita di un video commemorativo dei 40 anni dalla formazione del supergruppo britannico-irlandese.

“Do They Know It’s Christmas?” sarà presentato in anteprima dalle radio del Regno Unito il 25 novembre 2024 e sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali. “Do They Know It’s Christmas? – 2024 Ultimate Mix” sarà disponibile per l’acquisto in formato digitale e fisico su CD e Vinile 12″ dal 29 novembre.

“Do They Know It’s Christmas?” è stata registrata in tre diverse occasioni ovvero da tre diverse generazioni: nel 1984, nel 2004 e nel 2014, ad ogni giro di decade. Una semplice canzone pop natalizia, che però ha dato il via alla più grande serie di eventi nella storia del pop. “Do They Know It’s Christmas?” ha messo in comunicazione la politica con i più grandi talenti della musica pop per una importante finalità umanitaria. Ed oggi, per celebrare questo monumentale “strumento di cambiamento”, il produttore Trevor Horn attraverso straordinarie tecniche di produzione musicale, ha fuso le voci di diverse generazioni in un unico insieme senza soluzione di continuità.

“Band Aid – 2024 Ultimate Mix” sarà svelato il 25 novembre; sentirete un giovane Sting cantare insieme ad un giovane Ed Sheeran, un giovane Boy George con un giovane Sam Smith, un giovane George Michael accanto ad un giovane Harry Styles, il giovane Bono con un Bono più grande, Chris Martin con Guy Garvey, ma anche Sugababes e Bananarama, Seal, Sinead O’Connor, Rita Ora e Robbie Williams, Kool and the Gang e Underworld. Le voci cantano insieme a Paul McCartney, Sting, John Taylor (basso), Phil Collins, Roger Taylor, Danny Goffey (batteria), Thom Yorke (pianoforte), Paul Weller, Damon Albarn, Midge Ure, Johnny Greenwood, Gary Kemp e Justin Hawkins (chitarra).

Nel realizzare questa straordinaria impresa musicale e produttiva, Trevor non ha solo reinventato “la canzone che ha cambiato quel mondo”, ma, cosa molto più importante, ha rivitalizzato il suo senso emotivo originale. È incredibile vedere il grande David Bowie che presenta un gruppo così eterogeneo di giovani pop star brufolose e carine mentre passeggiavano per una strada di Notting Hill o uscivano assonnati dalle auto quella domenica mattina presto di fine ottobre 1984. E ascoltare il leggendario servizio di Michael Buerk della BBC News che ha dato il via ad un viaggio lungo 40 anni.

Al regista Oliver Murray, che aveva già fatto miracoli con i Beatles, è stato chiesto di rendere visivamente tangibile una musica così potente come quella di ‘Do they know it’s Christmas time?’ Il video sarà svelato il 25 novembre.

“Do They Know It’s Christmas?” non è solo la somma della musica rock britannica, ma è anche diventata un riferimento visivo importante. Nel corso degli anni la copertina di Band Aid è stata ripresa da opere d’arte originali di Peter Blake, Tracey Emin, Damian Hirst e Mat Maitland.

Ora, all’età di 93 anni, Peter è stato nuovamente chiamato per celebrare questa canzone immensamente storica. E ancora una volta, utilizzando immagini degli ultimi 40 anni che tratteggiano la storia di Band Aid, ci ha regalato qualcosa di assolutamente bello, immediatamente classico e semplicemente “perfetto”. La copertina è intrisa di compassione visiva, comprensione, tolleranza e di questo grande, gentile vecchio gigante dell’arte britannica: l’umanità.