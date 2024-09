Dolce e Gabbana sono stati coinvolti in un episodio del Grande Fratello: "Li contatto subito".

Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, continua a corteggiare l'ex velina Shaila Gatta nonostante l'interesse di lei per Javier Martinez. Durante una conversazione, Lorenzo ha promesso lealtà a Shaila e ha fatto riferimento a Dolce e Gabbana, affermando di poterli contattare per ottenere una borsa in edizione limitata, un commento che ha suscitato divertimento online.

Pur avendo espresso il suo interesse per Javier Martinez, Shaila Gatta non ha scoraggiato Lorenzo Spolverato. Il concorrente del Grande Fratello persiste nel suo corteggiamento dell’ex velina, promettendo ieri nel giardino della casa che sarà sempre leale con lei. Nel corso delle loro conversazioni, il modello ha menzionato Dolce e Gabbana, affermado che, se necessario, potrebbe contattarli per richiedere una borsa in edizione limitata. Naturalmente, questo commento di Lorenzo ha suscitato ilarità online.

“Quando la persona supera il gioco per me? È vero che io tendo a giocare molto, ma rimango sempre me stesso. Fai bene a esprimere i tuoi dubbi su di me, e io farei lo stesso con te. Conosco l’aspetto essenziale e basilare di te, che mi permette di approfondire la nostra conoscenza. Ma vorrei scoprire molto di più. E ti assicuro che sarò onesto.

Affidati a me completamente. Non esiterò a essere franco con te. Non appena mi renderò conto che non sto interagendo con Shaila cuore e anima, la piccola ragazzina giocosa, ma con Shaila Gatta, il personaggio famoso, te lo farò sapere. Sigilliamo questo patto, te lo dirò. Non mi preoccupa niente di tutto ciò. Te lo garantisco. Non mi riguarda affatto quella faccenda. L’unico dettaglio che potrebbe attirare la mia attenzione potrebbe essere il fatto che tu conosci Paolo Bonolis, allora potremmo farci un salto a Ciao Darwin solo per salutarlo, ok, complimenti. Questo mi farebbe felice, ma niente di più. È come se tu mi chiedessi “diventa un modello, conosci Dolce e Gabbana, voglio una borsa in edizione limitata, ne esiste solo una”, allora io risponderei “ok prendo e ti chiamo Stefano”. Capito?! In questo senso.

Immaginiamo la reazione di Domenico e Stefano quando scopriranno che Lorenzo li ha menzionati…