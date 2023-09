Home > Video > Domanda e risposta con Anna Tatangelo e Andrea D'Alessio Domanda e risposta con Anna Tatangelo e Andrea D'Alessio

Anna Tatangelo ha preso parte alla settimana della moda milanese e in uno dei suoi momenti liberi ha partecipato a una diretta social del figlio, Andrea D'Alessio. I due hanno risposto a qualche domande degli utenti che seguivano la live, ma si sono anche chieste cose a vicenda. il 13enne ha mostrato il suo lato ironico in numerose occasioni durante gli scambi di battute con la madre e nel replicare ai commenti dei follower. Andrea si è lasciato andare anche a qualche confessione, come quella riguardo della sua preferenza musica tra il padre e la madre a livello canoro, ma la risposta non ha convinto molto la Tatangelo che ha commentato: "Questo non è vero, poi magari stai in diretta con lui e dici la stessa cosa a lui, dai!".