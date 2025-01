Donald Trump ha appena prestato giuramento come 47° presidente degli Stati Uniti, sotto la supervisione del presidente della Corte Suprema, John Roberts. Con i suoi 78 anni, Trump diventa il presidente più anziano ad aver mai giurato.

Donald Trump ha prestato giuramento: è il 47° presidente degli Stati Uniti

Trump ha giurato sulla bibbia usata da Abraham Lincoln nel 1861 e su una che gli è stata regalata dalla madre nel 1955, quando il presidente eletto aveva solo nove anni.

“L’età dell’oro comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l’America”, ha aperto così il suo discorso Donald Trump.

Poi, ha aggiunto:

“La strumentalizzazione e politicizzazione del dipartimento di Giustizia finirà con me. Da questo momento in poi il declino americano è finito. Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l’America di nuovo grande”.

Ha sottolineato di essere stato messo alla prova da coloro che hanno cercato di privarlo della libertà e persino della vita, un chiaro riferimento all’attentato fallito, Trump è stato accolto da un’ovazione.

“Farò in modo che si torni a parlare di sogno americano. Da oggi tutti i vostri sogni diventeranno realtà“.

Infine, Donald Trump ha criticato l’élite “estrema e corrotta” di Washington, alludendo alla precedente amministrazione di Joe Biden.

Donald Trump dichiara l’emergenza ai confini con il Messico

Donald Trump ha annunciato nel suo discorso d’insediamento che oggi dichiarerà l’emergenza al confine con il Messico e invierà l’esercito. Il presidente ha anche rivelato altre misure contro l’invasione dei migranti illegali, tra cui la politica “Remain in Mexico”. Ha poi sottolineato che, finora, gli Stati Uniti sono stati una nazione pronta a spendere per difendere i confini di altri Paesi, ma non per proteggere i propri confini e i propri cittadini.

Tra le altre tematiche trattate finora nel discorso: espulsioni e respingimenti degli immigrati illegali, stop ai dibattiti su razza e genere, riassunzioni per chi ha violato le normative sui vaccini anti-Covid, la trasformazione del Golfo del Messico in Golfo d’America, l’introduzione di dazi sulle merci dei Paesi esteri e il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima.

JD Vance ha giurato come vicepresidente degli Stati Uniti

J.D. Vance ha prestato giuramento come vicepresidente degli Stati Uniti, sotto la giurisdizione del giudice della Corte Suprema, Brett Michael Kavanaugh. Con i suoi 40 anni, è uno dei vice presidenti più giovani nella storia della Casa Bianca.