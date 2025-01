Donald Trump si sa è un uomo dal grande ego e non perde occasioni per essere al centro della discussione, a poche ore dal suo secondo insediamento alla Casa Bianca ha lanciato una criptovaluta che porta il suo nome ed il valore è subito decollato con quotazioni record.

$ Trump, la crypto di Trump

Trump ha lanciato una nuova valuta che è entrata subito a gamba tesa nel mondo Crypto. Questa non ha un valore economico vero e proprio, tant’è che è stata definita “moneta MEME”. Nonostante non possa essere utilizzata per fare acquisti ma più che altro come mezzo per scambi speculativi ha avuto un boom di acquisti.

In poche ore il valore della moneta si è innalzato del 13.000% portando la quotazione da pochi centesimi a costare ora centinaia di dollari. La moneta non è ancora stata immessa sul mercato ma stando al sito ufficiale e alla società Fight Fight Fight che la promuove ne saranno immesse altre 800 milioni, oltre alle 200 milioni già vendute, nei prossimi 3 anni.

Si è temuta la truffa

Il mercato delle criptovalute si è interrogato rispetto a questa moneta, in particolare gli esperti temevano una truffa dato che inizalmente non vi sono stati annunci ufficiali da parte di Trump.

La successiva pubblicazione dell’annuncio da parte del Tycoon su X e sul suo Social Truth ha calmato il mercato ed instaurato maggior fiducia negli acquirenti.

Trump, che inizialmente si era detto contrario alle criptovalute, ha cambiato idea e percezione ammettendo di voler rendere le regole finanziare per questo sistema monetario meno stringenti delle attuali.