Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in stazione a Grottammare poco dopo le 9 della Vigilia di Natale

Tragedia nel giorno della Vigilia di Natale. Una donna di circa 30 anni è stata travolta da un treno, perdendo la vita. Il dramma è avvenuto nella stazione del comune di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, poco dopo le 9 del mattino del 24 dicembre 2024.

Donna travolta da un treno: dramma alla stazione di Grottammare

Secondo le prime informazioni la vittima era residente in provincia di Macerata ma non sono ancora chiare le cause del gesto e al momento tutte le ipotesi restano aperte, dall’atto volontario all’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non è stato possibile fare altro che dichiarare il decesso della donna di circa 30 anni.

Come riportato da Il Corriere Adriatico il convoglio, un Frecciarossa, stava viaggiando verso sud quando si è verificato l’incidente. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dei fatti e si è reso necessario interrompere momentaneamente la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Grottammare e San Benedetto per consentire ai soccorritori di operare sul tratto di binari interessato.

Solo poche ore prima un’altra persona è deceduta, nel territorio del comune di Monza, per un episodio simile, travolta da un treno all’altezza del passaggio a livello di via Messa. La vittima aveva 42 anni.